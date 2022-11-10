Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він також пояснив, що саме тому частина мобілізованих спрямована у Білорусь, де задіяні білоруські полігони та військові.

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З іншого боку, за словами Латушка, не можна оминути й стратегічну мету, яку обрав Кремль – у Путіна також є мета знищити Білорусь.

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Російський диктатор хоче знищити Україну, але це у нього не вийде.

Одним із факторів, який допоможе Путіну у поглинанні Білорусі – формування союзних військ. В тому випадку, коли білоруські та російські військові змішані, ми можемо говорити, що стратегічна мета росіян – досягнута,

– додає Павло Латушко.

Що відомо про білоруську загрозу