Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він також пояснив, що саме тому частина мобілізованих спрямована у Білорусь, де задіяні білоруські полігони та військові.
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З іншого боку, за словами Латушка, не можна оминути й стратегічну мету, яку обрав Кремль – у Путіна також є мета знищити Білорусь.
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Російський диктатор хоче знищити Україну, але це у нього не вийде.
Одним із факторів, який допоможе Путіну у поглинанні Білорусі – формування союзних військ. В тому випадку, коли білоруські та російські військові змішані, ми можемо говорити, що стратегічна мета росіян – досягнута,
– додає Павло Латушко.
Що відомо про білоруську загрозу
- Політичний експерт Олександр Антонюк розповів, що стратегічно наступ з Білорусі ні на що не впливатиме, створить лише додаткові труднощі.
- Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціації Політичних наук", говорить, що Лукашенко досі відкрито не вступив у війну з Україною не тому, що він "не наважився", а тому, що він просто не може це зробити.
- Позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович також зазначив, що безпосередньої небезпеки наземних дій із Білорусі зараз немає.
- Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін повідомляв, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі. За його словами, повторний напад можливий лише у тому разі, якщо окупантам вдасться зібрати близько 50 – 70 тисяч військових. Однак наразі для них це є неможливим завдання.