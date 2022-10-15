Даже если россияне и белорусы отважатся напасть на Украину из Беларуси – ВСУ будет чем ответить на такие действия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Медийное давление

Эксперт отметил, что такие операции, как перебрасывание российских войск в Беларусь с военной точки зрения должны быть скрытыми, а не освещаться медийно.

"Российские войска на украинском фронте терпят поражение из-за малой численности и плотности войск. Они отступают, у них горит "южный фронт", поэтому им сейчас какие-то боевые части перебрасывать в Беларусь нет никакой военной нужды", – пояснил обозреватель.

По его словам, на полигоны Беларуси будут "заводить" "частично мобилизованных" ("чмобиков"), где готовят своих мобилизованных белорусы.

Поэтому, скорее всего, в Беларуси на полигонах будут российские мобилизованные, которым не хватило места на полигонах России. Их некуда перебрасывать даже к линии фронта, где также развернули сеть определенных полигонов в карьерах – в районе Мелитополя и Пологов,

– добавил специалист.

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Проблема "чмобиков"

Свитан подчеркнул, что после объявления мобилизации в России из "чмобиков" сформировали батальоны, которые "некуда было дети".

Они стояли несколько дней в поездах вблизи границы – в России не знали, куда их перебросить. Сейчас их бросили с такой помпой в Беларусь: они будут там учиться на полигонах, но не больше. У нас вдоль границы с Беларусью развернули более 20 тысяч войск ВСУ, прошедших бои. Они перемелят "чмобиков" и белорусскую армию за несколько дней,

– заметил эксперт.

По его мнению, для Украины на сегодняшний день нет смысла увеличивать количество своих войск возле границ с Беларусью, так как с "Белорусского направления" россияне и белорусы наступать не будут.

"Их уничтожат еще до подхода к границе – они это прекрасно знают. Поэтому это медийный "посыл" и механизм давления, приуроченный к учениям стран НАТО по противодействию ядерной угрозе. Для этого россияне и белорусы подготовят "движения" в самой Беларуси, но не больше", – резюмировал специалист.

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