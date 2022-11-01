В то же время , в белорусской оппозиции осознают, что для суверенитета страны наступило "время больших испытаний". Об этом 24 канала рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.
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Эксперт отметил, что президент Беларуси Светлана Тихановская и ее сторонники ранее тоже говорили, что политика Минска свидетельствует о том, что Беларусь потеряла свой военный и международный суверенитет .
Беларусь полностью "под пятой" российской власти и ее желающих, то и делающих на территории Беларуси и превратили ее в "проходной двор". Лукашенко в Кремле "знают", но уже даже "не спрашивают",
– объяснил журналист.
По его словам, о факте оккупации говорят и рядовые белорусы, понимающие, что момент для белорусского суверенитета наступил очень тяжелый, что стало "большим испытанием".
"Понятно, что факт оккупации можно обсуждать: так ли оно действительно, есть ли польза от признания Беларуси оккупированной территорией – здесь с юридической точки зрения можно поспорить. Все потому, что это потеря в будущем возможности того, что Беларусь будет формально оставаться независимым государством", – добавил Калиновский.
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По его мнению, белорусский социум также подметил, что Минск все больше действует в фарватере Кремля.
"В обществе тоже заметили, как Лукашенко "выплясывает" вокруг Путина, выполняет его прихоти. Хотя главного, что Путин хотел бы (послать белорусских солдат на территорию Украины) – на это Лукашенко еще не отважился ", – резюмировал обозреватель.
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Беларусь предлагают признать оккупированной: что известно
- С начала нескрываемой агрессии Россия использует Беларусь как плацдарм в своей захватнической деятельности. В частности, кафиры развернули на белорусских территориях свою авиацию , вылетами которой постоянно пугают украинцев.
- 21 октября в Верховной Раде зарегистрировалипроект постановления №8147 "О заявлении Верховной Рады Украины о признании территории Республики Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией".
- Лукашенко не хочет, чтобы его армия участвовала в войне против Украины . Однако Путин активно перебрасывает свои войска в Беларусь, поэтому украинцы беспокоятся, может ли угрожать новое наступление с того направления.
- Признание Украиной Беларуси оккупированной территорией может повлиять на самих белорусов , что поможет им в их борьбе за свободу. Российские войска и гауляйтер Кремля Лукашенко фактически оккупировали страну.
- В то же время, по данным разведки Великобритании, Россия могла перебросить на территорию Беларуси целую партию ракет "Кинжал" . Наши партнеры считают, что таким образом Россия пытается послать сообщение Западу и показать Беларусь как все более вовлеченную в войну страну.