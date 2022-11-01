Водночас у білоруській опозиції усвідомлюють, що для суверенітету країни настав "час великих випробувань". Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Експерт зазначив, що президентка Білорусі Світлана Тихановська та її прибічники раніше теж говорили, що політика Мінська свідчить про те, що Білорусь втратила свій військовий та міжнародний суверенітет.

Білорусь цілком "під п'ятою" російської влади та її військ, які що хочуть, те і роблять на території Білорусі й перетворили її на "прохідний двір". Лукашенка у Кремлі "знають", але вже навіть "не питають",

– пояснив журналіст.

За його словами, про факт окупації говорять й пересічні білоруси, які розуміють, що момент для білоруського суверенітету настав дуже важкий, що стало "великим випробуванням".

"Зрозуміло, що факт окупації можна обговорювати: чи так воно справді, чи є користь від визнання Білорусі окупованою територією – тут з юридичної точки зору можна посперечатися. Все тому, що це втрата в майбутньому можливості того, що Білорусь формально залишатиметься незалежною державою", – додав Калиновський.

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На його думку, білоруський соціум також помітив, що Мінськ все більше діє у фарватері Кремля.

"У суспільстві теж помітили, як Лукашенко "витанцьовує" довкола Путіна, виконує його забаганки. Хоча головного, що Путін хотів би (послати білоруських солдатів на територію України) – на це Лукашенко ще не наважився", – резюмував оглядач.

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