Об этом сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. По его словам, в течение недели произошло 347 боевых столкновений между украинскими защитниками и оккупантами.

Важно Что ожидает оккупантов в случае вероятного наступления из Беларуси: ответ Генштаба

Беларусь развертывает региональную группировку войска союзного государства

Как рассказал Громов, за неделю враг нанес 32 ракетных и 134 авиаудара.

На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация стабильная. А на территории Беларуси продолжается развертывание группировки войск так называемого союзного государства. Оно может действовать в Волынском и Полесском операционных районах.

Кроме того, соответствующие силовые ведомства и органы местного самоуправления Беларуси проводят мероприятия по подготовке и приему мобилизованных россиян.

Что говорят о возможном наступлении со стороны Беларуси

Достойно внимания – В Беларусь прибывают российские "мобики": смотрите видео