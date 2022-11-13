Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление кафиров о том, что они захватили поселок Майорск.
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Что сейчас происходит в Майорске
13 ноября минобороны России заявило, что на Донецком направлении их силами "освобожден" поселок Майорск." В свою очередь Череватый сказал, что россияне не захватили населенный пункт - сейчас там продолжаются бои.
На этом направлении продолжаются бои,
– сказал Череватый.
Освобождение Макеевки и обстрелы кафиров: какая ситуация на Донбассе
- По информации Генерального штаба ВС Украины, по состоянию на вечер 13 ноября россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. В частности, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- На Донетчине ночью россияне били по линии фронта и по городам в относительном тылу. В частности, Дружковку, Святогорск, Богоявленку, Угледар, Павловку, Авдеевку, Майорск, Торское и Заречное.
- В Луганской области россияне обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Белогоровку, Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Макеевку и Площадку.
- 13 ноября ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Сватовском районе Луганской области.
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