Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление кафиров о том, что они захватили поселок Майорск.

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Что сейчас происходит в Майорске

13 ноября минобороны России заявило, что на Донецком направлении их силами "освобожден" поселок Майорск." В свою очередь Череватый сказал, что россияне не захватили населенный пункт - сейчас там продолжаются бои.

На этом направлении продолжаются бои,

– сказал Череватый.

Освобождение Макеевки и обстрелы кафиров: какая ситуация на Донбассе

По информации Генерального штаба ВС Украины, по состоянию на вечер 13 ноября россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. В частности, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Донетчине ночью россияне били по линии фронта и по городам в относительном тылу. В частности, Дружковку, Святогорск, Богоявленку, Угледар, Павловку, Авдеевку, Майорск, Торское и Заречное.

В Луганской области россияне обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Белогоровку, Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Макеевку и Площадку.

13 ноября ВСУ возобновили контроль над Макеевкой в Сватовском районе Луганской области.

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