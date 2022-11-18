Более того, для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использовать мощности предприятий в Пришибе Запорожской области.

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Обстрелы оккупантов на юге

Кстати, оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты в Херсонской области. Из минометов и артиллерии они били по районам Антоновки, Белозерки, Николаевки, Одрадокаменки и Чернобаевки.

В Запорожском направлении россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка.

Потери врага в Херсонской области

В сводке Генштаба ВСУ подтвердили потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. В Скадовске ВСУ поразили район сосредоточения оккупантов. Потери личного состава врага составили около 50 человек. В Чаплинке украинские защитники уничтожили склад боеприпасов.

В целом наша авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска и артиллерия попали в:

2 пункта управления,

9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов,

железнодорожный мост.

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