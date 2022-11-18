Более того, для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использовать мощности предприятий в Пришибе Запорожской области.
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Обстрелы оккупантов на юге
Кстати, оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты в Херсонской области. Из минометов и артиллерии они били по районам Антоновки, Белозерки, Николаевки, Одрадокаменки и Чернобаевки.
В Запорожском направлении россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка.
Потери врага в Херсонской области
В сводке Генштаба ВСУ подтвердили потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. В Скадовске ВСУ поразили район сосредоточения оккупантов. Потери личного состава врага составили около 50 человек. В Чаплинке украинские защитники уничтожили склад боеприпасов.
В целом наша авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска и артиллерия попали в:
- 2 пункта управления,
- 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 2 склада боеприпасов,
- железнодорожный мост.
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