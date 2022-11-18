Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що нашим військовим вдається утримувати темп – за останній місяць російська армія втрачає щонайменше по батальйону на добу.
До теми Ракетна агонія Путіна: як Росія змінює тактику і чому здійснила наймасовіший обстріл України
Гарний показник українських військових
Нижче ніж 420 людей – знищених окупантів – втрати російських військ ЗСУ не знижує. Це гарний показник, і він дає сподівання, що поповнення цих втрат зрештою приведе до великого розриву між можливостями поповнення втрат окупантів і реальної ситуації по їх поставці з Росії,
– наголосив експерт.
За словами Жданова, в Каховському районі після завдання вогневих ударів ЗСУ по позиціях російських військ, окупанти посилюють комендантську службу та фільтраційні заходи. Це відбувається для того, щоб зробити неможливим переміщення цивільних осіб в районах скупчення в районах, де окупанти зайняли позиції.
Він зазначає, що у Каховці російські загарбники мінують об'єкти цивільної інфраструктури та знищують вишки сотового зв'язку.
"Відбувається те саме, що ми спостерігали на правому березі Дніпра – в Херсоні й в населених пунктах Правобережжя", – зазначив Жданов.
ЗСУ працює
Жданов розповів, що авіація сил оборони України вразила дві позиції ЗРК ворога, підрозділу ракетних військ та артилерії сил оборони знищили:
- два пункти керування;
- шість районів зосередження живої сили, техніки та озброєння окупантів;
- три склади з боєприпасами;
- три інших об'єкти, на яких знаходились російські окупаційні війська.
- Під час повітряної російського нападу, сили ППО збили:
- 4 крилаті ракети Х-101;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 безпілотників "Шахед".
За словами експерта, усього по Україні було випущено 16 ракет і 5 безпілотників "Шахед"-136. Прилетіло по Дніпровщині та об'єктам газовидобувної галузі України.
Росіяни позбавляють газовидобування, і для України це може стати в економічному плані проблемою,
– вважає експерт.
ЗСУ знищують по батальйону окупантів на добу: дивіться відео
Ситуація у Запорізькій області: коротко
- 15 листопада росіянами був завданий ракетний удар – 4 ракети, ймовірно С-300 – влучили по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено.
- На Запоріжжі, у селищі Комиш-Зоря Пологівського району окупанти розстріляли родину із двома дітьми. Це сталося у ніч проти 18 листопада.
- У Запорізькій області росіяни обстрілюють окуповані території, аби втримувати градус напруги та "мобілізувати" населення. Також вони почали окопуватися, бо думають, що на Запорізькому напрямку будуть наступати ЗСУ.
- В окупованих Мелітополі та Приморську сталася "бавовна" – вибухи пролунали у будинках, де мешкали колаборанти, що співпрацювали з владою окупантів.