Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він попросив місцевих мешканців бути уважними та обережними.
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Ракетний удар по Запоріжжю
За словами Старуха, близько четвертої ранку окупантами був завданий ракетний удар – 4 ракети, ймовірно С-300 – по передмістю Запоріжжя.
Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти,
– зазначив очільник регіону.
Окупанти атакують Запоріжжя
- 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Ворог поцілив у житлові будинки, забравши життя понад десятка мирних мешканців.
- 30 вересня загарбники завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, яка рухалася з Запоріжжя. На жаль, кількість загиблих – 25 осіб.
- Також російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня. Відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 20 мирних жителів.
- 26 жовтня окупанти обстріляли Оріхів, що у Запорізькій області. Вони поцілили по житлових будинках, внаслідок чого повністю згоріло декілька житлових квартир, а також спалахнули приватні будинки навколо. Щонайменше двоє людей загинули та одна людина була поранена.
- 12 листопада Росія вкотре обстріляла Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К". В один із районів міста поцілила ракета, у якій було 54 касетні снаряди, які не розірвалися.
На Запоріжжя приїхало багато окупантів
Місцеві мешканці скаржаться, що на Запоріжжя заїжджає дуже багато росіян. Зокрема, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – чергове поповнення "мобіків". Вони почали скуповувати одяг, їжу та алкоголь.
Ба більше, російські військові заселяються у домівки людей, які виїхали з окупованих територій. Якщо їм не вистачає цього житла, окупанти приходять до людей і просто виселяють їх.
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