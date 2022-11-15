Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він попросив місцевих мешканців бути уважними та обережними.

Зверніть увагу Підступний удар росіян: у Запоріжжі показали наслідки нічного прильоту під час сигналу відбою

Ракетний удар по Запоріжжю

За словами Старуха, близько четвертої ранку окупантами був завданий ракетний удар – 4 ракети, ймовірно С-300 – по передмістю Запоріжжя.

Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти,

– зазначив очільник регіону.

Окупанти атакують Запоріжжя

На Запоріжжя приїхало багато окупантів

Місцеві мешканці скаржаться, що на Запоріжжя заїжджає дуже багато росіян. Зокрема, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – чергове поповнення "мобіків". Вони почали скуповувати одяг, їжу та алкоголь.

Ба більше, російські військові заселяються у домівки людей, які виїхали з окупованих територій. Якщо їм не вистачає цього житла, окупанти приходять до людей і просто виселяють їх.

Варте уваги – Окупанти гатять по Запоріжжю: дивіться відео