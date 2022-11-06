Зауважимо, що приліт зафіксували тоді, коли у Запорізькій області саме лунав сигнал про відбій повітряної тривоги. Це чергове нагадування про те, що після сповіщення про відсутність загрози з неба потрібно все одно бути максимально обережними.

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Ворог завдав підступного удару

Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Але, на жаль, не минулося без жертв. Ворог забрав життя однієї людини. Наразі на місці влучання триває розбір завалів.

Відомо також, що одна з ракет упала на земельній ділянці, що у приватному секторі. Внаслідок цього вибуховою хвилею й уламками понищило вікна будинків, а також дві автівки.