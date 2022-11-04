Про це розповів кореспондент 24 каналу із Миколаєва Олександр Матюшенко. Російські окупанти почали обстрілювати місто за пів години до півночі 3 листопада.

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Подробиці нічного обстрілу Миколаєва

Росіяни поцілили в один з районів Миколаєва. Ворожі ракети спричинили низку руйнувань.

Було зруйноване складське приміщення.

Також була пошкоджена адміністративна будівля.

Окрім того, зачепило автомобілі, які були припарковані поряд.

Унаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітаркою

Через ракетний удар в одній зі складських будівель виникла пожежа на площі майже 200 квадратних метрів.

Рятувальники загасили вогонь о пів на другу ночі. Маємо інформацію, що через пожежу вщент вигорів склад з гуманітарною допомогою,

– зазначив журналіст із Миколаєва.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Окрім того, вдалося врятувати 10 автомобілів, які стояли поряд зі складським приміщенням. Три автомобілі все-таки згоріли всередині.

З самого ранку на місці влучань працювали комунальники, які розчищали проїзд та пішохідні зони від уламків та сміття.

Якими ракетами росіяни вночі обстріляли місто

Як повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу 5В55. Про це свідчать залишки ракет, знайдені на місці події.

Росіяни вчергове воюють з гуманітаркою, приватним бізнесом і з цивільною інфраструктурою Миколаєва,

– зауважив Плетенчук.

Зверніть увагу! Ракети 5В55 – це старі радянські зенітні керовані ракети для ЗРК С-300. Ця зброя призначена для знищення повітряних цілей, однак ворог використовує її для обстрілів наземних об'єктів.

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