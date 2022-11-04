Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Николаева Александр Матюшенко. Российские оккупанты начали обстреливать город за полчаса до полуночи 3 ноября.
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Подробности ночного обстрела Николаева
Россияне попали в один из районов Николаева. Вражеские ракеты повлекли за собой ряд разрушений.
- Было разрушено складское помещение.
- Также было повреждено административное здание.
- Кроме того, задело автомобили, которые были припаркованы рядом.
В результате ракетного удара сгорел склад с гуманитаркой
Из-за ракетного удара в одном из складских зданий возник пожар на площади почти 200 квадратных метров.
Спасатели потушили огонь в половине второго ночи. Имеем информацию, что из-за пожара выгорел склад с гуманитарной помощью,
– отметил журналист из Николаева.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, удалось спасти 10 автомобилей, стоявших рядом со складским помещением. Три автомобиля все-таки сгорели внутри.
С самого утра на месте попаданий работали коммунальщики, расчищавшие проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора.
Какими ракетами россияне ночью обстреляли город
Как сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа 5В55. Об этом свидетельствуют остатки ракет, найденные на месте происшествия.
Россияне в очередной раз воюют с гуманитаркой, частным бизнесом и с гражданской инфраструктурой Николаева,
– заметил Плетенчук.
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Россия терроризирует украинские города: коротко
- 10 октября российские войска начали наносить массированные удары по Украине. С тех пор они разрушили уже около 40% электростанций Украины.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, за неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.
- В частности, оккупанты ночью на 3 ноября снова обстреливали Днепропетровскую область. В Кривом Роге под удар попали объекты энергетической и водной инфраструктуры. Поэтому несколько районов города на определенное время остались без воды и света.