Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Николаева Александр Матюшенко. Российские оккупанты начали обстреливать город за полчаса до полуночи 3 ноября.

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Подробности ночного обстрела Николаева

Россияне попали в один из районов Николаева. Вражеские ракеты повлекли за собой ряд разрушений.

Было разрушено складское помещение.

Также было повреждено административное здание.

Кроме того, задело автомобили, которые были припаркованы рядом.

В результате ракетного удара сгорел склад с гуманитаркой

Из-за ракетного удара в одном из складских зданий возник пожар на площади почти 200 квадратных метров.

Спасатели потушили огонь в половине второго ночи. Имеем информацию, что из-за пожара выгорел склад с гуманитарной помощью,

– отметил журналист из Николаева.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, удалось спасти 10 автомобилей, стоявших рядом со складским помещением. Три автомобиля все-таки сгорели внутри.

С самого утра на месте попаданий работали коммунальщики, расчищавшие проезд и пешеходные зоны от обломков и мусора.

Какими ракетами россияне ночью обстреляли город

Как сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа 5В55. Об этом свидетельствуют остатки ракет, найденные на месте происшествия.

Россияне в очередной раз воюют с гуманитаркой, частным бизнесом и с гражданской инфраструктурой Николаева,

– заметил Плетенчук.

Обратите внимание! Ракеты 5В55 – это старые советские зенитные управляемые ракеты для ЗРК С-300. Это оружие предназначено для уничтожения воздушных целей, однако враг использует его для обстрелов наземных объектов.

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