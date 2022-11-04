Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. Кстати, стало известно, что определенный запас ракет свозится с мест хранения, обслуживается и готовится к следующему этапу массированных ударов.

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Сколько ракет и дронов враг запустил по Украине за неделю

За неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.

Также захватчики пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Громов подчеркнул, что украинские защитники противодействуют всеми имеющимися средствами, в том числе современными средствами РЭБ. По его словам, 31 октября в Харьковской области с помощью антидронового ружья перехватили БПЛА "Орлан-10".

Кроме того, на правом берегу Днепра заметили увеличение применения вражеской тактической и армейской авиации, выполняющей свои полеты в основном из временно оккупированного Крыма. Однако ВСУ в течение недели ликвидировали 4 самолета и 9 вертолетов оккупантов.

Российские пилоты боятся залетать в зону действия нашей ПВО, поэтому количество сбитых летательных аппаратов противника сравнительно невелико,

– отметил Громов.

Почему тяжело сбивать российские ракеты Х-32

Недавно военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что в ракете Х-32 Россия увеличила дальность запуска до 1000 километров, по крайней мере, так заявляют производители, и добавила активную головку самонаведения. Это сделало ракету более точной. Если у Х-22 вероятно отклонение от цели – 300 метров, то у Х-32 – всего несколько метров.

По словам эксперта, ракета Х-32 действительно очень сложно сбить. Она вертикально падает чуть ли не камнем сверху на цель с очень большой скоростью – до 5 звуковых скоростей.

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