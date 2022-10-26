Вполне вероятно, что определенный запас ракет свозится с мест хранения, обслуживается и готовится к следующему этапу массированных ударов. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
Заметьте Может ли Путин склонить мир к переговорам: политолог сказал, стоит ли переживать
Путин может попытаться повторить 10 октября
Так, российскому президенту нужно будет что-то "продать" мировым лидерам. И единственное, что он может сделать, чтобы показать хоть какой-то результат – склонить наше государство к переговорам, мол, "смотрите мы на пути урегулирования конфликта".
По мнению Жданова, как следствие до 15 ноября, наше государство может ожидать еще несколько жестких, кровавых и силовых выпадов со стороны России.
Я не исключаю вариант того, что они набирают силы и могут нанести массированный ракетный удар. Или повторить, например, 10 октября,
– заметил военный эксперт.
Жданов предположил вероятность нового массированного ракетного удара: смотрите видео
Россия хочет переговоры на своих условиях
Сначала оккупанты шантажировали Украину катастрофой на Чернобыльской и Запорожской АЭС, применением тактического ядерного оружия, подрывом Каховской ГЭС, а сейчас использованием "грязной бомбы". Впрочем, россияне и слышать не хотят о том, чтобы вывести свои войска и начать переговоры.
"Вероятность эскалации по усилению огневого воздействия на всю территорию Украины вполне вероятна. По крайней мере, до 15 ноября", – подытожил военный эксперт.
Переговоры Украины и России: последние новости
- На фоне ядерных угроз Путина 30 либерал-демократов Палаты представителей США призвали президента Джо Байдена изменить стратегию по Украине и "продолжать прямую дипломатию" для прекращения войны в Украине путем переговоров с Россией.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган не оставляет надежды организовать встречу президентов Украины и России. Более того, ему кажется, что Путин стал к ним более открытым. Поражения на фронте стали хорошей основой для этого.
- В то же время, российские так называемые оппозиционные СМИ заявили, что глава Кремля не заинтересован в подписании мирных договоров и завершении войны. Так, он хочет взять оперативную паузу, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале – марте 2023 года.
- Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина сможет вести диалог с Россией. По его словам, это смена власти в стране-агрессоре, прекращение войны и уважение со стороны Москвы к суверенитету, территориальной целостности и Конституции нашего государства. Кроме того, есть важный нюанс – это должен быть диалог, а не ультиматумы.