Вполне вероятно, что определенный запас ракет свозится с мест хранения, обслуживается и готовится к следующему этапу массированных ударов. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Путин может попытаться повторить 10 октября

Так, российскому президенту нужно будет что-то "продать" мировым лидерам. И единственное, что он может сделать, чтобы показать хоть какой-то результат – склонить наше государство к переговорам, мол, "смотрите мы на пути урегулирования конфликта".

По мнению Жданова, как следствие до 15 ноября, наше государство может ожидать еще несколько жестких, кровавых и силовых выпадов со стороны России.

Я не исключаю вариант того, что они набирают силы и могут нанести массированный ракетный удар. Или повторить, например, 10 октября,

– заметил военный эксперт.

Жданов предположил вероятность нового массированного ракетного удара: смотрите видео

Россия хочет переговоры на своих условиях

Сначала оккупанты шантажировали Украину катастрофой на Чернобыльской и Запорожской АЭС, применением тактического ядерного оружия, подрывом Каховской ГЭС, а сейчас использованием "грязной бомбы". Впрочем, россияне и слышать не хотят о том, чтобы вывести свои войска и начать переговоры.

"Вероятность эскалации по усилению огневого воздействия на всю территорию Украины вполне вероятна. По крайней мере, до 15 ноября", – подытожил военный эксперт.

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