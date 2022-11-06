Заметим, что прилет зафиксировали тогда, когда в Запорожской области звучал сигнал об отбое воздушной тревоги. Это очередное напоминание, что после оповещения об отсутствии угрозы с неба нужно все равно быть максимально аккуратными.

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Враг нанес коварный удар

Как отметил глава ОВА Александр Старух, оккупанты разрушили двухэтажное здание коммерческого предприятия. Пожарным удалось ликвидировать пожар. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Враг унес жизни одного человека. Сейчас на месте попадания идет разбор завалов.

Известно также, что одна из ракет упала на земельном участке в частном секторе. В результате взрывной волной и обломками уничтожило окна домов, а также два автомобиля.