Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас российские оккупанты обстреливают украинские города преимущественно крылатыми ракетами.
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Такие ракеты успешно сбивает украинская противовоздушная оборона. Как пояснил Киричевский, крылатые ракеты воздушно-морского базирования имеют дозвуковую скорость полета, то есть до 1 тысячи километров в час.
Крылатая ракета летит достаточно медленно, чтобы ее можно было увидеть, снять на видео и сбить соответствующими средствами поражения.
– отметил эксперт Defence Express.
В чем угроза баллистических ракет
В отличие от крылатых ракет, баллистические летят гораздо быстрее. Они могут развивать скорость полета от 4 тысяч километров в час.
Проблема также в том, что если крылатая ракета может лететь по более или менее ровной траектории, просто меняя курс, то баллистическая ракета летит по напоминающей дугу траектории. А на финальной стадии полета такая ракета приближается к цели с высокой скоростью.
– сказал Киричевский.
Он добавил, что советские зенитно-ракетные комплексы, которые есть у Украины, не были рассчитаны на сбивание баллистических ракет.
Есть ли у Украины ресурсы для сбивания баллистических ракет
Как отметил эксперт Defence Express, баллистические ракеты как класс оружия создают для Украины определенные угрозы.
"Формально у нас нечем бороться против таких ракет. Были советские комплексы С-300В1, у которых есть штатная опция сбивать именно баллистические ракеты. Однако, к сожалению, их не так много", – сказал Киричевский.
Иван Киричевский рассказал, смогут ли ВСУ сбивать иранские баллистические ракеты: смотрите видео
Иран может предоставить России баллистические ракеты: коротко
- Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что Россия планирует приобрести у Ирана дальнобойные баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar на 300 и 700 км. По словам Каткова, радары смогут засечь пуск таких ракет, однако нужно будет максимально быстро прятаться в укрытие.
- По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, Украина не имеет эффективной защиты против баллистических ракет. Теоретически их можно сбивать, но это сложно делать имеющимися средствами ПВО.
- Как сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, государство-агрессор получит ракеты от Ирана и может их применить против Украины уже в ноябре.