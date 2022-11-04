Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас российские оккупанты обстреливают украинские города преимущественно крылатыми ракетами.

Темы Изменят ли иранские ракеты и дроны ход войны: в разведке предупредили о новых массированных атаках

Такие ракеты успешно сбивает украинская противовоздушная оборона. Как пояснил Киричевский, крылатые ракеты воздушно-морского базирования имеют дозвуковую скорость полета, то есть до 1 тысячи километров в час.

Крылатая ракета летит достаточно медленно, чтобы ее можно было увидеть, снять на видео и сбить соответствующими средствами поражения.

– отметил эксперт Defence Express.

В чем угроза баллистических ракет

В отличие от крылатых ракет, баллистические летят гораздо быстрее. Они могут развивать скорость полета от 4 тысяч километров в час.

Проблема также в том, что если крылатая ракета может лететь по более или менее ровной траектории, просто меняя курс, то баллистическая ракета летит по напоминающей дугу траектории. А на финальной стадии полета такая ракета приближается к цели с высокой скоростью.

– сказал Киричевский.

Он добавил, что советские зенитно-ракетные комплексы, которые есть у Украины, не были рассчитаны на сбивание баллистических ракет.

Есть ли у Украины ресурсы для сбивания баллистических ракет

Как отметил эксперт Defence Express, баллистические ракеты как класс оружия создают для Украины определенные угрозы.

"Формально у нас нечем бороться против таких ракет. Были советские комплексы С-300В1, у которых есть штатная опция сбивать именно баллистические ракеты. Однако, к сожалению, их не так много", – сказал Киричевский.

Иван Киричевский рассказал, смогут ли ВСУ сбивать иранские баллистические ракеты: смотрите видео

Иран может предоставить России баллистические ракеты: коротко