Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, иранцы заявляют, что эти ракеты имеют точность ± 3 – 5 метров. К этой информации нужно относиться критически. Ведь такие ракеты базируются на советских технологиях 60 – 70 годов. А там было заложено значительно большее отклонение.

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Что касается ракет иранского производства, нужно больше ориентироваться на возможности именно советских технологий 60 – 70-х годов. Те ракеты, на которые опираются иранские образцы, имели отклонение ±500 метров. И еще все зависело от мастерства расчета ракетчиков,

– отметил Катков.

К примеру, американские ATACMS на 300 километров действительно имеют отклонения в пределах всего 3 – 5 метров из-за совершенной системы наведения, сочетающейся с военным GPS. Ракеты российских оккупантов на практике показали отклонение в 100 – 200 метров. Иранский ВПК имеет доступ к еще худшим технологиям, поэтому можно предполагать, что там будет отклонение около 500 метров.

Конечно, высокую точность можно обеспечить с помощью головки самонаведения. В таком случае оператор должен наводить ее вручную, но тогда он ограничен дальностью радиогоризонта в 40 километров.

Почему баллистические ракеты сложно сбивать

Как отмечает Катков, крылатые ракеты сбивать сравнительно легче. Они улетают на малой высоте и выводятся из строя при повреждении. Баллистическая ракета поднимается на высоту в 40 – 50 километров и практически вертикально падает вниз на цель. У Украины нет систем ПВО, которые способны сбивать такие воздушные цели.

Таких систем в ВСУ нет. Мы говорим о Patriot PAC-3, один комплекс которого стоит 1 миллиард долларов. Там очередь расписана на годы вперед. Можно говорить о комплексе SAMP/T. Говорят, что Италия и Франция обрабатывают запросы Украины на эту систему. Это еще не передача. Но она, возможно, будет,

– подчеркнул Катков.

Неприятный момент – боевая часть иранских ракет. У Fateh-110 она составляет 600 килограммов, а в Zolfaghar – 700 килограммов. К примеру, боевая часть "Калибра" – 250 килограммов, а дронов Shahed-136 – 50 килограммов.

Иранские ракеты имеют большую боевую часть. Скорее всего, оккупанты будут использовать их для террора украинских городов. С отклонением в 500 метров они могут нанести значительный ущерб.

Еще одна угрожающая вещь – баллистическая ракета дальностью в 300 километров летит около 300 – 350 секунд. Радары смогут засечь пуск, однако нужно будет максимально быстро прятаться в укрытие.

Как бороться против иранских ракет

Катков подчеркнул, что противоракетная оборона выстраивается годами. Скорее всего, Украина быстро не получит значительное количество средств ПВО, способных сбивать эти ракеты. Однако есть и другой вариант – предоставить ВСУ действительно дальнобойное оружие, чтобы бомбить пусковые установки в Беларуси и России.

Не только ATACMS , но может и крылатые ракеты воздушного базирования на 300 километров. Их можно интегрировать под крыло советских самолетов. Еще – снятие каких-либо ограничений по ударам на территории России и Беларуси. Сама охота и уничтожение этих пусковых является единственным возможным средством противодействия такой угрозе», – считает Катков.

Катков объяснил, насколько опасны иранские ракеты: смотрите видео

В Воздушных силах ВСУ предполагают, что Россия может разместить иранские ракеты на территории Беларуси. По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, Украина не имеет эффективной защиты против баллистических ракет . Теоретически их можно сбивать, но это сложно делать имеющимися средствами ПВО.

Ранее издание CNN сообщало, что Иран готовится передать России около 1000 единиц дополнительного оружия . Там могут быть баллистические ракеты малого радиуса и ударные беспилотники.

В Главном управлении разведки Минобороны также предупреждали, что Россия контактировала с Ираном по баллистическим ракетам. Они могут использовать их уже в ноябре .