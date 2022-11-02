Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, іранці декларують, що ці ракети мають точність ± 3 – 5 метрів. До цієї інформації потрібно ставитися критично. Адже такі ракети базуються на радянських технологіях 60 – 70 років. А там було закладене значно більше відхилення.

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Щодо ракет іранського виробництва треба більше орієнтуватися на можливості саме радянських технологій 60 – 70-х років. Ті ракети, на які спираються іранські зразки, мали відхилення ± 500 метрів. І ще все залежало від майстерності розрахунку ракетників,

– зазначив Катков.

До прикладу, американські ATACMS на 300 кілометрів дійсно мають відхилення в межах всього 3 – 5 метрів через довершену систему наведення, яку поєднують з військовим GPS. Ракети російських окупантів на практиці показали відхилення у 100 – 200 метрів. Іранський ВПК має доступ до ще гірших технологій, тому можна припускати, що там буде відхилення у близько 500 метрів.

Звісно, високу точність можна забезпечити за допомогою головки самонаведення. В такому випадку оператор має наводити її вручну, але тоді він обмежений дальністю радіогоризонту у 40 кілометрів.

Чому балістичні ракети складно збивати

Як наголошує Катков, крилаті ракети збивати порівняно легше. Вони летять на малій висоті і виводяться з ладу при пошкодженні. Балістична ракета підіймається вверх на висоту в 40 – 50 кілометрів і практично вертикально падає вниз на ціль. Україна не має систем ППО, які здатні збивати такі повітряні цілі.

Таких систем в ЗСУ немає. Ми говоримо про Patriot PAC-3, один комплекс якого коштує 1 мільярд доларів. Там черга розписана на роки вперед. Можна говорити про комплекс SAMP/T. Говорять, що Італія та Франція обробляють запит України на цю систему. Це ще не передача. Але вона, можливо, буде,

– наголосив Катков.

Неприємний момент – бойова частина іранських ракет. У Fateh-110 вона становить 600 кілограмів, а в Zolfaghar – 700 кілограмів. До прикладу, бойова частина "Калібра" – 250 кілограмів, а дронів Shahed-136 – 50 кілограмів.

Іранські ракети мають значну більшу бойову частину. Найімовірніше, окупанти будуть використовувати їх для терору українських міст. З відхиленням у 500 метрів вони можуть наробити значну шкоду.

Ще одна загрозлива річ – балістична ракета дальністю в 300 кілометрів летить близько 300 – 350 секунд. Радари зможуть засікти пуск, однак потрібно буде максимально швидко ховатися в укриття.

Як боротися проти іранських ракет

Катков підкреслив, що протиракетна оборона вибудовується роками. Найімовірніше, Україна швидко не отримає значну кількість засобів ППО, які здатні збивати ці ракети. Однак є й інший варіант – надати ЗСУ справді далекобійну зброю, щоб бомбити пускові установки в Білорусі та Росії.

"Адекватною відповіддю на цю загрозу є отримання далекобійних засобів ураження. Не лише ATACMS, але може й крилаті ракети повітряного базування на 300 кілометрів. Їх можна інтегрувати під крило радянських літаків. Ще – зняття будь-яких обмежень по ударах на території Росії та Білорусі. Саме полювання та знищення цих пускових є єдиним можливим засобом протидії такій загрозі", – вважає Катков.

Катков пояснив, наскільки небезпечні іранські ракети: дивіться відео

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ припускають, що Росія може розмістити іранські ракети на території Білорусі. За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, Україна не має ефективного захисту проти балістичних ракет. Теоретично їх можливо збивати, але це складно робити наявними засобами ППО.

Раніше видання CNN повідомляло, що Іран готується передати Росії близько 1000 одиниць додаткової зброї. Там можуть бути балістичні ракети малого радіуса дії та ударні безпілотники.

В Головному управлінні розвідки Міноборони також попереджали, що Росія контактувала з Іраном щодо балістичних ракет. Вони можуть використати їх вже в листопаді.