Вероятно, в ноябре россияне уже используют ракеты. Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Я считаю, что в следующем месяце (в ноябре – 24 канал) мы увидим их использование здесь,

– сказал Буданов.

Чем опасны такие ракеты

Иранские ракеты могут поражать цели на расстоянии от 186 до 435 миль. Буданов предупредил, что это серьезная угроза, потому что эти ракеты в отличие от российских имеют высокую точность и скорость. Эти возможности были подтверждены в боях.

По словам главы разведки, Украина в этой ситуации может рассчитывать на работу наших сил ПВО, а также надеяться, что союзники предоставят больше систем ПВО для обеспечения покрытия.

Fateh-110 – это твердотопливная ракета с дальностью до 300 км. Похожа на советский комплекс "Луна-М" 60-х годов, который был скопирован под названием Zelzal в 90-х годах, пишет Defence express.

Баллистическая ракета Zolfaghar имеет дальность до 700 км, размер боевой части до 580 кг.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский рассказал, что на саммите G7 Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников, а также ракеты.

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