Про це 24 каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, зараз російські окупанти обстрілюють українські міста переважно крилатими ракетами.

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Такі ракети успішно збиває українська протиповітряна оборона. Як пояснив Киричевський, крилаті ракети повітряно-морського базування мають дозвукову швидкість польоту, тобто до 1 тисячі кілометрів на годину.

Крилата ракета летить достатньо повільно, щоб її можна було побачити, зняти на відео та збити відповідними засобами ураження,

– зазначив експерт Defence Express.

У чому загроза балістичних ракет

На відміну від крилатих ракет, балістичні летять набагато швидше. Вони можуть розвивати швидкість польоту від 4 тисяч кілометрів на годину.

Проблема також у тому, що якщо крилата ракета може летіти по більш-менш рівній траєкторії, просто міняючи курс, то балістична ракета летить по траєкторії, яка нагадує дугу. А на фінальній стадії польоту така ракета наближається до цілі з високою швидкістю,

– сказав Киричевський.

Він додав, що радянські зенітно-ракетні комплекси, які має Україна, не були розраховані на збиття балістичних ракет.

Чи має Україна ресурси для збиття балістичних ракет

Як зазначив експерт Defence Express, тому балістичні ракети як клас зброї створюють для України певні загрози.

"Формально у нас немає чим боротися проти таких ракет. Були радянські комплекси С-300В1, у яких є штатна опція збивати саме балістичні ракети. Однак, на жаль, їх не так багато", – сказав Киричевський.

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