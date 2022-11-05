По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, в Черном море не зафиксированы ракетоносители типа "Калибр". Но означает ли это отсутствие риска ракетных ударов – читайте дальше.

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Ракетоносители в Черном море отсутствуют

В настоящее время в группировке Черноморского флота России нет ракетоносителей с ракетами "Калибр". Но прекрасно понимаем, что враг, к сожалению, еще не повержен. Он, возможно, пошел пополнять боекомплект и ждать свое время,

– подчеркнул Братчук.

В возведении ОК "Юг" ранее сообщили, что в акватории Черного моря находятся 7 кораблей и катеров. Они продолжают маневры вдоль юго-западного побережья полуострова.

В то же время там напомнили о вчерашней атаке Березнеговатской общины Николаевской области. По ней оккупанты били именно ракетами типа "Калибр". Для этого оккупанты коварно вывели фрегат в море, запустил ракеты и вернулся на базу.

А это значит, что риск ракетных ударов с Черного моря остается высоким. Кроме того, не стоит забывать, что оккупанты продолжают терроризировать нашу страну дронами-камикадзе, которые выпускают как с временно оккупированных территорий, так и с территории Беларуси.

Ракетная угроза не утихает

Напомним, что в ночь на 4 ноября враг атаковал Николаев. Оккупанты попали в состав с гуманитаркой, который дотла сгорел. Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук рассказал, что по городу захватчики били зенитными управляемыми ракетами типа 5B55.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, сколько ракет и дронов враг выпустил за прошедшую неделю. Итак, с 27 октября по 3 ноября оккупанты атаковали нас 68 ракетами и 30 дронами.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский напомнил, почему крайне сложно сбить баллистическую ракету. По его словам, ее полет напоминает дугу, а при приближении к цели она развивает высокую скорость. Напомним, что именно баллистические ракеты Иран планирует предоставить России.

А вот военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о ракете Х-32. По его словам, ее сложно сбить, ведь она вертикально падает на цель, как камень. И делает она это максимально быстро – до 5 звуковых скоростей.

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