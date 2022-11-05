Повідомляють, що у Білорусі підняли авіацію. Швидше за все, ворог готується до атаки.

Важливо Скільки могла втратити Україна через атаки росіян на енергосистему: оцінка експерта

Перші повідомлення про тривоги зранку 5 листопада почали з'являтися о 8:59. І станом на 9:15 вже вся Україна, крім тимчасово окупованого Криму, стала "помаранчевою".



Карта повітряних тривог станом на ранок 5 листопада / Фото "єМапа"

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", який моніторить військову активність у Білорусі, повідомили про зліт винищувача МіГ-31К.

Зверніть увагу! Бойові літаки МіГ-31 є основним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Цю ракету вкрай важко перехопити навіть спеціалізованими протиракетними комплексами. Ця ракета відноситься до найновіших, вона була прийнята на озброєння Росії у 2018 році і за наявною інформацією мовиться про виготовлення лише декількох десятків таких ракет.

Також білоруський телеграм-канал оприлюднив інформацію про злети інших винищувачів, зокрема:

09:00 (за київським часом) Мачулищи, злетів винищувач МіГ-31К;

09:00 Барановичі, злетів винищувач;

09:13 Жовтень, проліт винищувача. Напрямок – північний захід.

Активісти стверджують, що станом на 09:40 вибухів чи роботи ППО не зафіксовано.

Скільки ракет і дронів росіяни запустили по Україні за тиждень

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що російські загарбники продовжують атакувати Україну ракетами та безпілотниками. За тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.

Також загарбники намагаються активно проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.

Громов наголосив, що українські захисники протидіють всіма наявними засобами, зокрема сучасними засобами РЕБ. За його словами, 31 жовтня у Харківській області за допомогою антидронової рушниці перехопили БПЛА "Орлан-10".

Зазначимо, що останнім часом росіяни атакують нашу територію на початку тижня. Так, вони вичікують певний час після останнього удару, спостерігають за відновлювальними роботами, а потім завдають нового цинічного удару. Речник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що атаки росіян щопонеділка – це спроби зупинити життєдіяльність країни.

Варте уваги – Чи зможуть ЗСУ збивати іранські балістичні ракети: дивіться відео