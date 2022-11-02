До такого графіка прив'язуватися не варто, адже він може бути змінений у будь-який момент. Але певна логіка в цьому є. Про це 24 каналу сказав речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

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Атаки потребують серйозної підготовки

Юсов наголосив, що кожна масована атака потребує серйозної підготовки, її не планують і не організовують за один день.

Цинізм полягає в тому, що протягом певного часу після останнього удару ворог вичікує і спостерігає за відновлювальними роботами, і потім намагаються знову нищити вже навіть відремонтовані мережі. Певна сатаністська путінська логіка в таких паузах є,

– відзначив речник ГУР.

Крім того, додає він, це прямий удар по економічній активності, тому що понеділок – це новий робочий тиждень, працюють установи, підприємства і соціальна інфраструктура.

"По суті це щоразу спроба зупинити країну в життєдіяльності", – підкреслив речник ГУР.

Найімовірніше, росіяни продовжуватимуть атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому шкода може бути суттєвою. За словами Юсова, суспільство, партнери, сили ППО – усі готуються до цього.

"Зима буде складною. Але Україна вистоїть і переможе", – наголосив він.

Чого росіяни хочуть досягти за допомогою атак

На думку Юсова, головна мета масових атак з боку росіян – деморалізувати державу, владу та суспільство, змусити до капітуляції та домовленостей на умовах Путіна.

Нічого з цього не вийде, як і не вийшло на полі бою. Втративши можливість просуватися на своїх умовах на полі бою, тепер нас намагаються залякати в терористичний спосіб,

– зауважив речник ГУР.

Очевидно, що увесь цивілізований світ негативно ставиться і до Путіна, і до російської агресії. Речник ГУР акцентує, що масовані атаки енергосистеми України та цивільних об'єктів лише активізують допомогу. Безумовно, ми усе переживемо і вистоїмо.

"Левова частка ударів спрямована саме проти цивільної інфраструктури, проти об'єктів, які не мають нічого спільного ні з військовим потенціалом, ні з силами оборони", – підсумував Андрій Юсов.

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