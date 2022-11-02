Мер Первомайського Микола Бакшеєв пояснив, чому у деяких районах не запроваджують графіків відключення світла. За його словами, особливість ринку електроенергії полягає в тому, що в кожну секунду виробництво має дорівнювати споживанню.

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Чому необхідні графіки аварійного відключення електроенергії

Якщо споживання перевищує виробництво, знижується частота системи. Стандарт: 50 Герц. Допустиме відхилення мінус 0,4 Герц. Коли частота знижується спрацьовує автоматичне частотне розвантаження (АЧР) – автоматика вимикає живлення в цілих районах по чергах.

Всього 10 черг. При тому, складались вони так, щоб у кожній була однакова потужність споживання.

Бакшеєв зазначив, що під час застосовування АЧР псується обладнання. Тому диспетчер не доводить до АЧР, а застосовує графіки аварійного відключення.

Як обирають, кому вимикати світло

Диспетчер системного оператора (НЕК Укренерго) доводить до диспетчерів операторів систем розподілу обсяг потужності, на який треба розвантажити систему. Там вже і вирішують, де вимикати світло.

Річ у тім, що не всіх споживачів можна вимикати з автоматично. Для багатьох це треба робити вручну. Коли виникає терміновий дефіцит, зазвичай внаслідок чергової атаки ворога, операторів систем розподілу вимикають тих споживачів, яких можна вимкнути швидше.

Нині це відрізняється від ситуації кінця 90-х, коли в країні були віялові відключення. Тоді дефіцит потужності був обумовлений нестачею грошей для закупівлі палива генерацією.

Чи нинішня ситуація відрізняється від 90-х

Але мережі були цілі. Диспетчер міг приблизно спрогнозувати дефіцит на добу, тиждень, місяць. Тому можна було застосувати "віялові відключення": по черзі відключати споживачів на конкретний строк за планом.

Зараз це зробити набагато складніше, оскільки ворог постійно атакує критичну інфраструктуру. А дефіцит виникає то в одному місці, то в іншому – в залежності від пошкоджених об'єктів.

Однак існує ще одна проблема. Черги відключень були складені з урахуванням мирних часів, коли в країні було більше споживачів та підприємств.

За декілька днів після обстрілу можна скласти графік ротації черг, щоб одні й ті самі споживачі не вимикались надовго. І попереджати про відключення. Проте кожна нова руйнація енергооб'єкта ракетами буде змінювати цей графік.

Як можна допомогти уникнути відключень

Поки відновлюються ушкоджені об'єкти, можна допомогти уникнути відключень лише економією. Якщо кожен споживач буде економно використовувати електроенергію, то буде необхідне зниження потужності.

Для цього достатньо перенести роботу бойлерів, обігрівачів, посудомийних та пральних машин на нічні години.

До речі. Як підготуватися до відключення світла – читайте за посиланням.

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