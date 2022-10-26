Збройні Сили успішно ліквідовують ворожі ракети та самих окупантів на Запоріжжі, однак все-таки інколи трапляються "прильоти". У ніч проти 26 вересня російський снаряд влучив у будинок в Оріхові, що недалеко від села Преображенка.

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Обстріл Оріхова: що відомо про загиблих

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Через це спалахнула багатоповерхівка та приватні будинки навколо.

Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 квадратних метрів Інформація щодо постраждалих уточнюється. Однак вже відомо, що двоє людей загинули та одна особа поранена в селі Преображенка,

– зазначив чиновник.

Очільник області констатував, що Оріхів та села поруч майже щодня атакують загарбники. Окрім того, він опублікував відео пожежі.

Горить багатоповерхівка в Запорізькій області: дивіться відео з телеграм-каналу Старуха

Голова області закликав жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця, поки є така можливість. За цей процес відповідає влада – місцевим готові надати транспорт та прихисток. Свідченням того, що у місті небезпечно перебувати є фото наслідків ворожого обстрілу.



Згорілий будинок в Оріхові / Фото Олександра Старуха



Згорілий будинок в Оріхові / Фото Олександра Старуха

Ракетні обстріли Дніпра 25 жовтня

Окрім Запоріжжя, від ворожих ракет щодня страждає Дніпропетровщина. Окупанти руйнують цивільні будинки, заправки, дитячі майданчики та наражають на небезпеку мирних громадян України.

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Ввечері 25 жовтня внаслідок обстрілу Дніпра загинуло двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Ворожа ракета влучила в АЗС – через це спалахнула масштабна пожежа.

загинуло двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Ворожа ракета влучила в АЗС – через це спалахнула масштабна пожежа. Як зазначають у Дніпропетровській ОВА, для жителів міста це були трагічні пів доби. Голова адміністрації опублікував моторошні фото наслідків "прильоту".

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