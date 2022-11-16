Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. На його думку, в кожному разі після 8 років окупації нам доведеться працювати з населенням на цих територіях.

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Чи радо зустрічатимуть Україну на Луганщині після деокупації

Жданов зазначив, що це буде великою проблемою, яка постане перед нами, щойно ми почнемо звільняти населені пункти в Луганській області. Однак немає сумнівів у тому, що там залишилися люди, які чекають на повернення України.

Я не сумніваюся, що вийдуть. Навіть прапори дістануть із загашників, де вони їх ховали. І паспорти України дістануть, усе буде!,

– наголосив військовий експерт.

Однак, зауважив він, не так буде із тими мешканцями, які мобілізовані та воюють на боці Російської Федерації. Країна-агресорка, до речі, зараз усіх "мобіків" із цих районів переводить під російську юрисдикцію. Тобто жодних "ополчень" чи "корпусів народної міліції", як вони намагалися казати, вже не існує ні у Донецьку, ні в Луганську.

Так, я розумію, частина якась поїде з числа колаборантів, сепаратистів. Хто налаштований на Росію, за Росію, будь ласка, туди виїжджайте – валіза, вокзал, Росія,

– заявив Жданов.

На його думку, тут нічого не можна зробити. Або вони будуть покарані згідно із Конституцією України та нашими законами, зокрема Кримінальним кодексом, за співпрацю з окупаційною владою й, відбувши покарання, отримають амністію та пробачення. Або нехай виїжджають.

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Що потрібно буде робити на цих територіях

Жданов зауважив, що зараз на окупованій території Донбасу дуже багато настроїв. Волонтери навіть просять не перефарбовувати в камуфляж машини, які відправляються на фронт, та залишати їх у тих кольорах, в яких вони були придбані для ЗСУ. Річ у тім, що камуфльовану машину одразу здають росіянам.

Навіть наші військові публікували опис ситуації, коли купують у якоїсь бабусі яблука, вона в обличчя усміхається, продає їх нашому солдатові, а, коли солдат забирає яблука й відходить, то вона йому вслід каже, "щоб ти вдавився цим яблуком". Розумієте, ось такий навіть настрій є,

– сказав військовий експерт.

Однак, на його думку, це не матиме 100-відсотковий характер. Але в кожному разі після 8 років окупації нам доведеться працювати з цим населенням. А люди, які цього не захочуть, – можуть їхати до Росії.

За словами військового експерта, щодо тих людей, які були під окупацією примусово, комісія з амністії розгляне їхні особисті справи й ухвалить рішення. Водночас люди, які скоювали злочини, займалися колаборацією, – їм доведеться відповісти за свої вчинки.

Ситуація буде складна й багатогранна, так би я сказав,

– зазначив Жданов.

Він зауважив, що для цього, зокрема, існує світовий досвід, коли замість місцевих рад, щоб не було перегинів на місцях, вводяться тимчасові міжнародні адміністрації, які виконують роль місцевої влади та готують суспільство до проведення відкритих демократичних виборів.

Військовий експерт додав, що зазвичай ця процедура триває від 3 до 5 років – аби суспільство адаптувалося, згадало рідну мову, звикло до телебачення та інформпростору України. Після того, як будуть виявлені всі колаборанти та сепаратисти, а люди будуть морально й психологічно готові, тоді оголошуються й проводяться вибори.

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