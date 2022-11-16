Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в любом случае, после 8 лет оккупации нам придется работать с населением на этих территориях.

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Радостно ли будут встречать Украину на Луганщине после деоккупации

Жданов отметил, что это будет большой проблемой, которая встанет перед нами, как только мы начнем освобождать населенные пункты в Луганской области. Однако нет сомнений в том, что там остались люди, которые ждут возвращения Украины.

Я не сомневаюсь, что выйдут. Даже флаги достанут из загашников, где они их прятали. И паспорта Украины получат, все будет!,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако, отметил он, не так будет с жителями, которые мобилизованы и воюют на стороне Российской Федерации. Страна-агрессор, кстати, сейчас всех "мобиков" из этих районов переводит под российскую юрисдикцию. То есть, никаких "ополчений" или "корпусов народной милиции", как они пытались говорить, уже не существует ни в Донецке, ни в Луганске.

Да, я понимаю, какая-то часть уедет из числа коллаборантов, сепаратистов. Кто настроен на Россию, за Россию, пожалуйста, туда и выезжайте – чемодан, вокзал, Россия,

– заявил Жданов.

По его мнению, здесь ничего нельзя сделать. Или они будут наказаны согласно Конституции Украины и наших законов, в частности Уголовного кодекса, за сотрудничество с оккупационными властями, и, отбыв наказание, получат амнистию и прощение. Или пусть уезжают.

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Что нужно будет сделать на этих территориях

Жданов заметил, что сейчас на оккупированной территории Донбасса очень много настроений. Волонтеры даже просят не перекрашивать в камуфляж машины, отправляемые на фронт, и оставлять их в тех цветах, в которых они были приобретены для ВСУ. Дело в том, что камуфлированную машину сразу сдают россиянам.

Даже наши военные публиковали ситуацию, когда покупают у какой-то бабушки яблоки, она в лицо улыбается, продает их нашему солдату, а когда солдат забирает яблоки и отходит, то она ему вслед говорит, "чтобы ты подавился этим яблоком". Понимаете, вот такое даже настроение есть,

– сказал военный эксперт.

Однако, по его мнению, это не будет иметь 100-процентный характер. Но в любом случае, после 8 лет оккупации нам придется работать с этим населением. А люди, которые этого не захотят – могут ехать в Россию.

По словам военного эксперта, в отношении людей, которые были под оккупацией принудительно, комиссия по амнистии рассмотрит их личные дела и примет решение. В то же время люди, совершавшие преступления, коллаборанты – им придется ответить за свои поступки.

Ситуация будет сложная и многогранная, так бы я сказал,

– отметил Жданов.

Он подчеркнул, что для этого, в частности, существует мировой опыт, когда вместо местных советов, чтобы не было перегибов на местах, вводятся временные международные администрации, которые выполняют роль местных властей и готовят общество к проведению открытых демократических выборов.

Военный эксперт добавил, что обычно эта процедура длится от 3 до 5 лет – чтобы общество адаптировалось, вспомнило родной язык, привыкло к телевидению и информпространству Украины. После того как будут обнаружены все коллаборанты и сепаратисты, а люди будут морально и психологически готовы, объявляются и проводятся выборы.

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