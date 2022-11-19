Заслання в скабєєвське шапіто

По суті це була аналітична записка Генштабу ЗС РФ, відкрито спрямована самому кровожерливому політологу. Завершувалась вона по-військовому чіткою та дуже особистою рекомендацією адресату:

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Збройний конфлікт з Україною докорінно не відповідає національним інтересам Росії. Тому деяким перезбудженим російським експертам про свої шапкозакидальні фантазії найкраще забути. І з метою запобігання подальшим репутаційним втратам ніколи більше не згадувати.

Вільнодумство дорого обійшлося небайдужому полковнику. На весь термін "спеціальної військової операції" кровожерливі політологи засудили його до ув'язнення у скабєєвському шапіто. Але й у цій в'язниці скорботи Ходарьонок залишився вірним собі. Він обрав роль бравого полковника Швейка при дубоватій підпоручниці. Ось один із їхніх останніх стендапчиків.

– А що, товаришу полковнику, в американців певно вже закінчується на складах зброя, яку вони могли б постачати Україні?

– Ні х** там не закінчується. За бажання американці зможуть завершити цей військовий конфлікт у найкоротший термін.

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Рідко кому до Ходарьонка-Швейка вдавалося так коротко і вичерпно викласти суть моменту російсько-української війни, який ми переживаємо. Багато хто усвідомлював, але не наважувався зізнатися самим собі.

Кровожерливі політологи, які на 9 місяці своєї вагітності катастрофою гарячково споруджують фортифікаційні споруди в Криму, живуть у пеклі. Вони не можуть не розуміти, що їхня влада, награбовані скарби і саме їхнє життя повисли на ниточці, яку тримає в руках літня нерішуча людина у Вашингтоні. Вони 24/7 люто проклинають цю людину та її країну, але знають, що тонка ниточка може будь-якої миті перетворитися для них на жирну петлю шибениці, і тільки боязкість колективного Заходу продовжує їхню агонію.

Остання сторінка війни

У найкоротший термін (за Ходарьонком) або до весни (за Байденом) війна завершиться перемогою України. За всієї своєї обережності, американці ніколи не наважаться скоротити військові постачання. Українці ніколи не піддадуться на тиск численних "посередників" – усіх цих масків, францисків, берлусконі та абрамовичів.

Не дадуть їм ATACMS та SCALPS – вони розірвуть ворогів голими руками. Тільки на совісті Заходу назавжди залишаться життя тисяч (десятків тисяч) українців, загиблих у зруйнованих російськими та іранськими ракетами містах.

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Я, здається, здогадуюсь, для якої історичної місії глибинний Генштаб (провидіння, Бог, який нібито керує Росією безпосередньо) зберіг полковника Ходарьонка. Перший тимчасовий бункерний уряд РФ, усунувши (за рекомендацією євразійського мислителя Дугіна) "царя дощу", звернеться до Міхаіла Міхаіловича з проханням очолити делегацію РФ на переговорах щодо капітуляції з Україною. А більше нікому. Нікому іншому українці не повірять.

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