Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:26 Військовий експерт Петро Черник заявив, що у Росії залишилося ще 1,5 – 2 тисячі ракет. Однак це без врахування комплексів С-300, адже цих ракет у ворога ще тисячі.

02:17 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що відключення світла в Україні можуть стати частішими та довшими. Це трапиться, якщо ворог знову атакує нашу інфраструктуру.

00:47 Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що після відходу з Херсона росіяни активно готуються до оборони Криму. На території півострова ворог почав зводити фортифікаційні споруди. Крім того, окупанти можуть використати відведені війська для прориву у Бахмуті та Авдіївці. Вони хочуть створити широкий фронт і піти у наступ.