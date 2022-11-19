О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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04:26 Военный эксперт Петр Черник заявил, что у России осталось еще 1,5 - 2 тысячи ракет. Однако это без учета комплексов С-300, ведь эти ракеты у врага еще тысячи.

02:17 Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что отключения света в Украине могут участиться и дольше. Это случится, если враг снова атакует нашу инфраструктуру.

00:47 Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что после ухода из Херсона россияне активно готовятся к обороне Крыма. На территории полуострова враг начал строить фортификационные сооружения. Кроме того, оккупанты могут использовать отведенные войска для прорыва в Бахмуте и Авдеевке. Они хотят создать широкий фронт и уйти в наступление.