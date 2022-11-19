Ссылка в скабеевское шапито

По существу это была аналитическая записка Генштаба ВС РФ, открыто направленная самому кровожадному политологу. Завершалась она по-военному четкой и очень личной рекомендацией адресату:

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Вооруженный конфликт с Украиной в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать.

Вольнодумство дорого обошлось неравнодушному полковнику. На весь срок "специальной военной операции" кровожадные политологи приговорили его к заключению в скабеевском шапито. Но и в этом узилище скорби Ходоренок остался верен себе. Он выбрал роль бравого полковника Швейка при дубоватой подпоручице. Вот один из их последних стендапчиков.

– А что, товарищ полковник, у американцев-то поди уже заканчивается на складах оружие, какое они могли бы поставить Украине?

– Ни х** там не заканчивается. При желании американцы смогут завершить этот военный конфликт в самые кратчайшие сроки.

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Обратный отсчет уже начался

Редко кому до Ходаренка-Швейка удавалось так кратко и исчерпывающе изложить суть переживаемого нами момента российско-украинской войны. Многие осознавали, но не отваживались признаться самим себе.

Кровожадные политологи, на 9 месяце своей беременности катастрофой лихорадочно сооружающие фортификационные сооружения в Крыму, живут в аду. Они не могут не понимать, что их власть, награбленные сокровища и сама их жизнь повисли на ниточке, которую держит в руках пожилой нерешительный человек в Вашингтоне. Они 24/7 яростно проклинают этого человека и его страну, но знают, что тонкая ниточка может в любой момент обернуться для них жирной висельной петлей, и только робость коллективного Запада продлевает их агонию.

Последняя страница войны

В самый кратчайший срок (по Ходаренку) или к весне (по Байдену) война завершится победой Украины. При всей своей осторожности, американцы никогда не осмелятся сократить военные поставки. Украинцы никогда не поддадутся на давление многочисленных "посредников" – всех этих масков, францисков, берлускони и абрамовичей.

Не дадут им ATACMS и SCALPS, они разорвут ворогов голыми руками. Только на совести Запада навсегда останутся жизни тысяч (десятков тысяч) украинцев, погибших в разрушенных российскими и иранскими ракетами городах.

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Я, кажется, догадываюсь, для какой исторической миссии глубинный Генштаб (провидение, Бог, который якобы управляет Россией напрямую) сохранил полковника Ходаренка. Первое временное бункерное правительство РФ, устранив (по рекомендации евразийского мыслителя Дугина) "царя дождя", обратится к Михаилу Михайловичу с просьбой возглавить делегацию РФ на переговорах о капитуляции с Украиной. А больше некому. Никому другому украинцы не поверят.

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