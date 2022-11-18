Пропасть размером с цивилизацию

Президент Путин в самом дорогом итальянском бренде Loro Piana не приехал на саммит на Бали, потому что испугался, что его сбьют с ног и сфотографируют на четвереньках.

Интересное Для российской империи это будет последняя зима

Визит Президента Украины в Херсон в очередной раз продемонстрировал ничтожность Путина / Скриншот видео

Это мелкие штрихи, но они исчерпывающе характеризуют мировоззренческую пропасть между странами.

Между Россией – чья армия перед своим бегством из Херсона мордует краснокнижных хомяков, и Украиной – чью армию встречают люди со слезами радости.

Зеленский наградил воинов ВСУ в освобожденном Херсоне: смотрите видео