Пропасть размером с цивилизацию
Президент Путин в самом дорогом итальянском бренде Loro Piana не приехал на саммит на Бали, потому что испугался, что его сбьют с ног и сфотографируют на четвереньках.
Интересное Для российской империи это будет последняя зима
Визит Президента Украины в Херсон в очередной раз продемонстрировал ничтожность Путина / Скриншот видео
Это мелкие штрихи, но они исчерпывающе характеризуют мировоззренческую пропасть между странами.
Зеленский наградил воинов ВСУ в освобожденном Херсоне: смотрите видео