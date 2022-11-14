Об этом сообщили в украинской организации по защите животных. Таким образом, это еще раз доказывает циничность и жестокость российских оккупантов.

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Россияне повесили краснокнижных хомяков

Как стало известно, серые хомяки – грызуны из Красной книги Украины. До войны они охранялись и оберегались.

Это – оставленная позиция в степи Херсонской области. Что россияне сделали с грызунами, среди которых редкий серый краснокнижный хомяк – можно увидеть на фото,

– написали в организации.



Оккупанты повесили хомяков / фото UAnimals

Украинцы возмущены жестокостью захватчиков

"Какие варвары! Что эти грызуны им сделали? Оккупанты просто уничтожают все вокруг и убивают все живое. Монстры!"

"У меня просто нет слов"

"Еще одно доказательство того, что мы боремся с больными людьми"

"Это настолько жестоко и бессмысленно, что не хватает слов"

"Господи, я такого никогда не видела, как до этого можно додуматься? Страна ид**тов, страна м**зей, огрызков бессердечных и безмозглых. Сердце на куски"

Россияне расстреливали собак на глазах детей

Военный ВСУ Павел Вышебаба рассказал 24 каналу, что захватчики очень жестоко относились к украинцам на оккупированных территориях. Местные жители рассказывали, что приходилось постоянно скрываться, поскольку оккупанты угрожают, что будут расстреливать мужчин призывного возраста.

По словам Вышебабы, дети вспоминали, что россияне дают конфету, а в то же момент у них на глазах расстреливают собак и кошек.

Кроме того, ранее организация UAanimals сообщала, когда волонтеры добрались до Бородянки, то увидели, что там произошла настоящая трагедия – из 485 животных выжило только 150.

Выжившие собаки Бородянского приюта находились в ужасном состоянии и нуждались в немедленной помощи. Часть из них были эвакуированы и переданы на лечение.

А в Ирпене на улицах можно было увидеть убитых собак. Выжившие сейчас запуганы и голодны. Многих из них удалось спасти волонтерам.

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