Пока известно о зверствах россиян относительно собак, лошадей и других животных в разных городах Киевской области. Детальнее сайту 24 канала рассказали волонтеры и владельцы четырехлапых друзей.

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Россияне убивали лошадей

Андрей рассказал, что в Буче было 32 лошади. После того, как туда зашли российские войска, четырех из них убили, а половину – выпустили.

Мы никак не могли забрать их оттуда. Кормили их травой, всем, что росло. Это все частные кони, и люди разбирают их. Сейчас наконец-то удалось вывезти 14 голов сразу,

– сказал он.

Из Ворзеля и Бучи спасли лошадей / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Александра рассказала, что в Гостомеле конюхи были с животными до последнего. Но в "12:00 там начала трястись земля. Пришли "веселые" российские войска и мирно попросили выйти людей. Они покинули территорию".

Что было дальше – одному Богу известно. Мы получили информацию, что туда вроде бы что попало и лошади будто бы разбежались. Мы слепо верили в это, пока мой человек туда не пошел и не отправил мне грустные фото. Конечно, конюшня сгорела и крыши нет,

– сказала женщина.

Лошади женщины пострадали в Гостомеле / ​​Фото Алины Туришин, 24 канал

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Трагедия в Бородянке

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными. Так, в частности, организация UAanimals сообщила, что когда волонтеры добрались до Бородянки, то увидели, что там произошла настоящая трагедия – из 485 животных выжило только 150.

Выжившие собаки Бородянского приюта находились в ужасном состоянии и нуждались в немедленной помощи. Часть из них были эвакуированы и переданы на лечение.

В Ирпене, где долгое время велись ожесточенные бои, на улицах также можно увидеть убитых собак. Те, которые в ыжили сейчас запуганные и голодные. Многих из них удалось спасти волонтерам.

Собаки в Ирпене / Фото Алины Туришин, 24 канал:

В частности, известно и о факте того, что в Киевской области возле села Капитановка местные жители спасли оленя с ужасными ожогами, которые животное получило в результате российского обстрела.