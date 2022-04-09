Наразі відомо про звірства росіян щодо собак, коней та інших тварин у різних містах Київської області. Детальніше сайту 24 каналу розповіли волонтери та власники чотирилапих.

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Росіяни вбивали коней

Андрій розповів, що мав у Бучі 32 коня. Після того, як туди зайшли російські війська, чотирьох з них вбили, а половину – випустили.

Ми ніяк не могли забрати їх звідти. Кормили їх травою, всім, що росло. Це все – приватні коні, й люди розбирають їх. Зараз нарешті вдалося вивезти 14 голів одразу,

– сказав він.

З Ворзеля та Бучі врятували коней / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Олександра розповіла, що в Гостомелі конюхи були до останнього з тваринами. Але о "12:00 годині там почала трястися земля. Прийшли "веселі" російські війська та мирно попросили вийти людей. Вони покинули територію".

Що було далі – одному Богу відомо. Ми отримали інформацію, що туди ніби щось попало і коні наче розбіглися. Ми сліпо вірили в це, поки моя людина туди не пішла і не відправила мені сумні фото. Звісно, конюшня згоріла й даху немає,

– сказала жінка.

Коні жінки постраждали у Гостомелі / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Трагедія у Бородянці

Це вже не перший випадок жорстоких поводжень з тваринами. Так, зокрема, організація UAanimals повідомила, коли волонтери дістались до Бородянки, то побачили, що там сталась справжня трагедія – із 485 тварин вижило лише 150.

Собаки Бородянського притулку, які вижили, перебували в жахливому стані й потребували негайної допомоги. Частину з них евакуювали та передали на лікування.

В Ірпені, де тривалий час велися запеклі бої, на вулицях також можна побачити вбитих собак. Ті, які вижили, нині залякані та голодні. Багатьох з них вдалося врятувати волонтерам.

Собаки в Ірпені / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Зокрема, відомо і про факт, що на Київщині біля села Капітанівка місцеві жителі врятували оленя з жахливими опіками, які тваринка отримала внаслідок російського обстрілу.

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