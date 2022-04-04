Громадянин Казахстану Констянтин Кястутисович, який врятував понад сотню людей з окупованих територій, вперше підняв жовто-блакитний стяг над Ворзелем 1 квітня. А наступного дня разом з ним туди зайшли Збройні сили України. Для Констянтина це місце особливе та вже стало другим домом. Цілий місяць, минаючи блокпости росіян, він завозив їжу та необхідні ліки, використовуючи документи іноземця. А назад повертався з людьми, історії яких вже документує Міжнародний суд в Гаазі.

До теми Згвалтування, жорстокі вбивства та правила окупантів: як казахстанець врятував понад сто людей

Констянтин Кястутисович / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Вулиця Композиторів – місце, звідки почався шлях порятунку жителів Ворзеля та першої родини. "Страх є завжди як їду туди, бо ніколи не знаю, чи повернуся та що зі мною зроблять. Та більше боюся, що моє життя буде безкорисним і ніяк не допоможе закінчити цю війну", – сказав Костянтин, сідаючи у машину.

Він просить допомоги у Бога і рушає. Українські військові вже знають його та бажають чоловіку успіху в дорогу. За ним у колону приєднується декілька машин. Це самі мешканці Ворзеля та їх родичі. Дехто з них вже місяць не отримував жодної звістки про своїх батьків чи дітей.

Колона машин / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Коли ми проїхали останній український блокпост, то земля довкола палала. "Тут були сильні бої", – сказав Костянтин. Багато будинків дорогою також зруйновані, магазини – розтрощені та пограбовані вщент.

Зруйновані будинки / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

На дорогах подекуди ми бачили спалені та розстріляні машини. Одна серед них належить науковцю-фізику, якого вбили, коли той намагався виїхати. За словами Констянтина, тіло вбитого, як і багатьох інших, ще довго не могли забрати.

Машина вбитого науковця-фізика / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Наближаючись до Ворзеля, можна побачити російські блокпости. Саме тут роздягали людей догола та обшукували.

Російські блокпости / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Ми зупинилися у Шпитьках — село Бучанського району Київської області. Тут Констянтин облаштував волонтерський склад й таким чином міг за день зробити кілька поїздок до Ворзеля та вивезти більше людей. А вже звідси їх забирали до Києва. До нас приєдналися ще кілька машин з гуманітарною допомогою та українські військові.

Шлях до Ворзеля / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

На вулицях Ворзеля зовсім тихо, а людей майже не видно. Моментами здавалося, що життя тут геть зупинилося. Чутно було лише голоси тварин, яких покинули їхні власники. Ми заїхали до будинку, де проживає Оксана – жінка яка місяць жила під окупацією та яка стала головною волонтеркою Констянтина. Кілька днів тому їх двох намагалися арештувати російські окупанти.

На руках у людей та на парканах біля будинків можна побачити білі ганчірки. Це одне із правил, які встановили російські окупанти. Таким чином мешканці повідомляли, що вони цивільні.

Громадянин Казахсану знімає білу ганчірку / Фото – 24 канал, Аліни Туришин

"Вона мені стала за цей місяць сестрою, ми були близькими до смерті. Вона має хоробре серце", сказав чоловік.

Оксана прожила місяць під окупацією / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

"Ми знаходимося біля Гостомеля. І одразу почали відчувати на собі все, що почалося в Україні. У Ворзель вони зайшли десь на третій день колоною 50 одиниць техніки. Почалася гульба російських військ. Вони ходили, погрожували місцевим, вбивали. Вперше, коли ми зустрілись з ними, то вони запропонували допомогу. Я сказала їм: "Дякую, у нас все є, ми якось справимося самі. 40 хвилин я розмовляла з ними, пояснювала, де вони знаходяться та запитувала, чому вони прийшли. Їхня відповідь – "звільняти від "нациків" та "бандерівців", – розповіла жінка.

Мешканка Ворезля вперше за місяць окупації побачила українських військових / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

За її словами, майже біля кожного будинку стояла російська техніка. Багато машин, які викрали російські окупанти, – заміновані та розбиті. У помешканні, де базувалася основна частина росіян, можна побачити дитячі фотографії справжніх власників. На деяких парканах та автівках залишилися надписи: "Зе, ти кращий".

Ворзель після окупації / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Мешканці Ворзеля, побачивши українських військових, виходили на вулиці та плакали. Інші довго не вірили та не могли зрозуміти, що відбувається.

Українські військові у Ворзелі / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

З початку повномасштабного вторгнення, Валентина разом з чоловіком ховалися у підвалі. Жінка розповіла, як, шукаючи "підозрілих", росіяни закинули туди димову шашку. Тепер вона погано бачить та потребує термінової операції. Через страх вийти жінці приходилося жити поруч з вбитими.

До мене підішли вони (росіяни – 24 канал), почали трясти за капюшон. І подумали, що я мертва,

– розповіла вона.

Мешканка Ворзеля зі слізьми згадує місяць окупації / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Серед вбитих – багато цивільних мешканців Ворзеля. Їх почав хоронити Констянтин біля будинків. Він розповів, що приходив до росіян та пояснював, що це треба зробити, а вони відмовляли. Сьогодні таких поховань понад 70. Серед них – родини з дітьми.

Людей хоронили біля їхніх будинків / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

"Стріляли у мій будинок. Ми молились вночі, коли прилітали крилаті ракети. Це була страшна ніч. Після неї я просилася до сусідів переночувати. Потім страх пройшов. Підвалу та сховища в мене немає. Хата постійно тряслася. Вікон багато. Все дрижить і страшно. Але котів та собак ми не кинули. Росіяни проїжджали біля мого будинку, дивилися, але не заходили", – згадує вона.

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Таїсія, мешканка Ворзеля / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Жінка розповіла, що їсти інколи також не було що. 20 кілограмів бульйонних наборів для собак, які були куплені заздалегідь, приходилося їсти і самій.