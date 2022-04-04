Гражданин Казахстана Константин Кястутисович, спасший более ста человек с оккупированных территорий, впервые поднял желто-голубой флаг над Ворзелем 1 апреля. А на следующий день вместе с ним туда вошли Вооруженные силы Украины. Для Константина это место особенное и стало вторым домом. Целый месяц, минуя блокпосты россиян, он завозил еду и необходимые лекарства, используя документы иностранца. А обратно возвращался с людьми, чьи истории уже документирует Международный суд в Гааге.

К теме Изнасилование, жестокие убийства и правила оккупантов: как казахстанец спас более ста человек

Константин Кястутисович / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Улица Композиторов – место, где начался путь спасения жителей Ворзеля и первой семьи. "Страх есть всегда как еду туда, потому что никогда не знаю, вернусь ли и что со мной сделают. Но больше боюсь, что моя жизнь будет бесполезной и никак не поможет закончить эту войну", – сказал Константин, садясь в машину.

Он просит помощи у Бога и едет. Украинские военные уже знают его и желают мужчине успеха в дорогу. За ним в колонну присоединяется несколько машин. Это сами жители Ворзеля и их родственники. Некоторые из них уже месяц не получали никаких известий о своих родителях или детях.

Колонна машин / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Когда мы проехали последний украинский блокпост, земля вокруг горела. "Здесь были сильные бои", – сказал Константин. Многие дома по дороге также разрушены, магазины – разбиты и разграблены до основания.

Разрушенные дома / Фото – 24 канала, Алины Туришин

На дорогах мы видели сожженные и расстрелянные машины. Одна из них принадлежит ученому-физику, убитому, когда тот пытался уехать. По словам Константина, тело убитого, как и многих других, еще долго не могли забрать.

Машина убитого ученого-физика / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Приближаясь к Ворзелю, можно увидеть российские блокпосты. Именно здесь раздевали людей догола и обыскивали.

Российские блокпосты / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Мы остановились в Шпитьках – село Бучанского района Киевской области. Здесь Константин обустроил волонтерский склад и таким образом мог за день совершить несколько поездок в Ворзель и вывезти больше людей. А уже отсюда их забирали в Киев. К нам присоединились еще несколько машин с гуманитарной помощью и украинские военные.

Путь в Ворзель / Фото – 24 канала, Алины Туришин

На улицах Ворзеля совсем тихо, а людей почти не видно. Моментами казалось, что жизнь здесь остановилась. Слышны были только голоса животных, которых покинули их владельцы. Мы заехали в дом, где проживает Оксана – женщина, которая месяц жила под оккупацией и стала главным волонтером Константина. Несколько дней назад их двоих пытались арестовать российские оккупанты.

На руках у людей и на заборах возле домов можно увидеть белые тряпки. Это одно из правил, которые установили российские оккупанты. Таким образом, жители сообщали, что они гражданские.

Гражданин Казахстана снимает белую тряпку / Фото – 24 канал, Алины Туришин

"Она мне стала за этот месяц сестрой, мы были близки к смерти. У нее храброе сердце", – сказал мужчина.

Оксана прожила месяц под оккупацией / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Мы находимся возле Гостомеля. И сразу начали чувствовать на себе все, что началось в Украине. В Ворзель они зашли где-то на третий день колонной 50 единиц техники. Началась гулянка российских войск. Они ходили, угрожали местным, убивали. Впервые, когда мы встретились с ними, они предложили помощь. Я сказала им: "Спасибо, у нас все есть, мы как-то справимся сами. 40 минут я разговаривала с ними, объясняла, где они находятся и спрашивала, почему они пришли. Их ответ – "освобождать от нациков" и "бандеровцев", – рассказала женщина.

Жительница Ворезля впервые за месяц оккупации увидела украинских военных / Фото – 24 канала, Алины Туришин

По ее словам, почти возле каждого дома стояла российская техника. Многие машины, угнанные российскими оккупантами, – заминированы и разбиты. В квартире, где базировалась основная часть россиян, можно увидеть детские фотографии настоящих владельцев. На некоторых заборах и машинах остались надписи: "Зе, ты лучший".

Ворзель после оккупации / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Жители Ворзеля, увидев украинских военных, выходили на улицы и плакали. Остальные долго не верили и не могли понять, что происходит.

Украинские военные в Ворзеле / Фото – 24 канала, Алины Туришин

С начала полномасштабного вторжения Валентина вместе с мужем прятались в подвале. Женщина рассказала, как, отыскивая "подозрительных", россияне забросили туда дымовую шашку. Теперь она плохо видит и нуждается в срочной операции. Из-за страха выйти, женщине приходилось жить рядом с убитыми.

Ко мне подошли они (россияне – 24 канал), начали трясти за капюшон. И подумали, что я мертва,

– рассказала она.

Жительница Ворзеля со слезами вспоминает месяц оккупации / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Среди убитых – много гражданских жителей Ворзеля. Их начал хоронить Константин возле домов. Он рассказал, что приходил к россиянам и объяснял, что это нужно сделать, а они отказывали. Сегодня таких захоронений более 70. Среди них семьи с детьми.

Людей хоронили возле их домов / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Стреляли в мой дом. Мы молились ночью, когда прилетали крылатые ракеты. Это была страшная ночь. После нее я просилась к соседям переночевать. Потом страх прошел. Подвала и хранилища у меня нет. Дом постоянно трясся. Окон много. Все дрожит и страшно. Но кошек и собак мы не бросили. Россияне проезжали возле моего дома, смотрели, но не заходили", – вспоминает она.

Читайте также Все поднимаются, не только украинцы: как граждане других стран воюют против России

Таисия, жительница Ворзеля / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Женщина рассказала, что есть иногда тоже было нечего. 20 килограммов бульонных наборов для собак, купленных заранее, приходилось есть и самой.

В ЕС шокированы зверством росармии в Буче: смотрите видео