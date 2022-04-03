За месяц войны мужчине приходилось видеть жестокие гражданские убийства, изнасилование ребенка, захоронение людей возле домов. Подробно о месяце ужасной войны в Украине он рассказал эксклюзивно сайту 24 канала.

Читайте "На меня смотрели эти глазки", – как учитель физкультуры стал командиром спецподразделения в Киеве

Казахстанец, спасший более ста человек из оккупированных территорий

Константин Кястутисович родился в Казахстане. Из-за правозащитной деятельности, которой занимался, и давления три года назад вынужден был покинуть родную страну. Мужчина попросил политическое убежище у Украины и поселился в Буче.

Ряд городов под Киевом, среди которых также Ирпень, Ворзель и Гостомель, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, стал ключевым в противостоянии украинских защитников с российскими оккупантами. Дом, в котором проживал мужчина, был разрушен.

Сейчас он живет в квартире друга в Киеве, куда перебрался совсем недавно. И ровно два дня спустя в его прежнее временное место жительства попала ракета. Мужчина рассказал, что из Бучи уехал в одном трико, а все, что сейчас есть на нем, принесли и купили те украинцы, которых он спас. На стене квартиры развешаны записки людей, их просьбы, мобильные телефоны, карты, списки тех, кого удалось вывезти.

Записки людей / Фото Алины Туришин, 24 канал

1 апреля стало известно, что в Ворзеле был поднят украинский флаг. Именно туда, проезжая российские блокпосты, мужчина привозил гуманитарную помощь и спасал людей, оказавшихся без газа, света, еды и связи на длительный срок.

Как все начиналось: высадка десанта, ограбленные магазины

24 февраля утром Константин проснулся от взрывов. Первое, что пришло в голову – это салюты, у кого-то юбилей. Подойдя к панорамным окнам, выходящим прямо на Гостомель, мужчина увидел огромное количество вертолетов, из которых происходит высадка российского десанта. Именно он пытался захватить местный аэродром.

Это как картинку видишь, а мозг твой не может принять. Несопоставимые вещи. Не верилось, что то, что ты видишь – правда. Это было 24 февраля ранним утром. Затем последовал захват жилых кварталов. Они стали занимать позиции, началась стрельба. Российские войска начали уничтожать все здания, которые там были. Там же ничего нет, ни в Буче, ни в Ворзеле. Там же исключительно жилые кварталы и массивы,

– сказал он.

Буквально на следующий день в Буче российские войска ограбили крупные супермаркеты. По словам мужчины, оккупанты не просто заходили и брали, они заезжали туда на боевых машинах. Также начали выносить бытовую технику и драгоценности из ювелирных магазинов.

Я не мог поверить, что это солдаты. Разве пришедший на войну солдат будет заниматься ограблением магазинов? Это не укладывалось в моем сознании, а тут я увидел совсем другое,

– добавил мужчина.

Константин Кястутисович / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мужчина рассказал, что российская армия, занимая определенную территорию, здесь же начинает ее грабить. Все, что забирали, загружали в свою военную технику, а старшие командиры отправляли все по Варшавскому шоссе в Беларусь.

Первые спасенные люди

"Ко мне несколько раз позвонили и спросили, есть ли у меня возможность эвакуировать людей из Вышгородского направления. Я на самом деле не знал всей картинки, которая происходила, и не понимал. Я согласился, потому что речь шла о детях", – сказал мужчина.

Как гражданин другой страны он надеялся, что российские войска его пропустят. Константин вспомнил, как нашел семью, которая пряталась в лодке, а когда возвращался назад, территория уже была оккупирована.

Они начали проверять мои документы. Я говорил, что я казахстанец, здесь живу, работаю и уехал за семьей. Особого контроля как такового не было. Они просто смотрели, есть ли военный и есть ли оружие. Документы тех людей, которых я спас, мы просто выбросили. Я сказал, что дом разрушен, и я везу свою беременную жену и детей в Киев, чтобы уехать из этой страны. Так я уехал. Это была моя первая спасенная семья,

– рассказал он.

Спасение семьи Поклад

Первыми, кого удалось вывезти Константину Кястутисовичу из оккупированного Ворзеля, была семья известного украинского композитора, лауреата Шевченковской Премии, Героя Украины Игоря Поклада. Мужчина узнал, что они находятся в подвале и никто не может их оттуда забрать.

Я написал пост: "Помолитесь, я уезжаю в Ворзель". Я приехал и уже стояли российские блокпосты. Я сказал, что я гражданин Казахстана, что я за стариками, которые находятся в подвале без еды. Они посмотрели, посмеялись надо мной, проверили полностью, забрали мои телефоны, разбили их. Сказали, что у них такой приказ,

– вспомнил он.

Выезжая из Киева, Константин взял с собой лист бумаги, где нарисовал все улицы и маршруты. Проезжая по ним, – приехал на улицу Композиторов, нашел дом, перелез через забор и долго ходил вокруг него.

Все было закрыто и тихо. Люди были в подвале. Я принялся громко стучать во все окна. Мне открыла жена Игоря – Светлана. Они быстро собрались, взяли все необходимое и мы все сели в машину,

– вспомнил Константин.

Семья Покладов в Ворзеле / ​​Фото из личного архива Светланы Поклад: