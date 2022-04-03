Першими, кого вдалося вивезти Костянтину Кястутисовичу з окупованого Ворзеля, була родина відомого українського композитора, лавреата Шевченківської Премії, Героя України Ігоря Поклада. Чоловік дізнався, що вони перебувають у підвалі та ніхто не може їх звідти забрати.

Я написав пост: "Помоліться, я їду у Ворзель". Я приїхав і вже стояли російські блокпости. Я сказав, що я громадянин Казахстану, що я за стариками, які перебувають у підвалі без їжі. Вони подивилися, посміялися наді мною, перевірили повністю, забрали мої телефони, розбили їх. Сказали, що в них такий наказ,

– пригадав він.

Виїжджаючи з Києва, Костянтин взяв з собою лист паперу, де намалював всі вулиці та маршрути. Їдучи по ним, – приїхав на вулицю Композиторів, знайшов будинок, переліз через паркан і довго ходив довколо нього.

Все було закрито і тихо. Люди були у підвалі. Я почав гучно стукати у всі вікна. Мені відкрила дружина Ігоря – Світлана. Вони швидко зібралися, взяли все необхідне і ми всі сіли у машину,

– пригадав Костянтин.

Родина Покладів у Ворзелі / Фото з особистого архіву Світлани Поклад:

Світлана Поклад звернулася до Костянтина та сказала, що є багато людей, які хочуть, щоб їхніх родичів вивезли з Ворзеля. Так почався гуманітарний конвой. Щоденно Світлані приходило понад тисяча повідомлень з проханнями допомогти тим чи іншим людям. Світлана почала збирати кошти на гуманітарну допомогу і закуповувати їжу та ліки.

Ми не працюємо ні від якого фонду. Зараз вже є понад сотня людей, яких нам вдалося врятувати. І ці люди, яких ми вивезли, долучилися до нашого конвою. Щоденно нам виходить зібрати одну-дві машини гуманітарної допомоги. Виходить, що сам Ворзель собі й допомагає,

– сказав чоловік.

Костянтин Кястутисович та Ігор Поклад / Фото з особистого архіву Світлани Поклад

Чоловік розповів, що всі проживають ціле життя, коли проїжджають російські блокпости. У людей від страху настільки сковує тіло, що вони не можуть ні говорити, ні вийти з машини. Росіяни оглядають машини, а жінок та чоловіків роздягають та дивляться, чи немає у них татуювань. Особливо цікавляться військовими татуюваннями. Дітей вони також прощупують та знімають з них верхній одяг. Телефони, які знаходять, забирають або розбивають.

У Ворзелі був район, де була основна концентрація сил росіян. Там стояло озброєння і проживали окупанти. Звідти надходило багато прохань про допомогу, бо людей не випускали навіть на евакуацію. Костянтин зазначив, що мешканців там тримали, як живий жит – жінок, дітей, стариків. Люди жили без їжі, тому він вирішив відвезти їм гуманітарну допомогу.

Я під'їхав і вигружав з багажника продукти. У цей момент в багажник заповзла дівчинка. Я не бачив її навіть. Я побачив, коли вже від'їхав, що у мене між сидіннями лежить дитина, яка прижалася. Коли я побачив її погляд, вона просто сказала: "Врятуйте мене". Я тоді такий страх пережив, бо розумів, що щось не так і її можуть шукати,

– пригадав чоловік.

"Мешканців там тримали, як живий жит" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами Кястутисовича, 15-річна дівчинка лежала на низу автомобіля до українського блокпосту та не підіймалася. Згодом вона розповіла, що її зґвалтували та над нею знущалися. На її очах вбили 14-річного хлопчика, а матір, яку підстрелили та яка два дні стікала кров'ю, – померла. Сама дівчинка просиділа у підвалі десять днів.

Коли вона розказала мені всю цю історію, то я дві доби не спав. Я не поїхав на другий день у Ворзель, я просто плакав. Я не міг представити, що у 21-му столітті таке можуть творити люди. Це були 20-річні пацани, росіяни, які з неї знущалися. Вони пили, ґвалтували її, знімали це на телефон. Вони фактично показували на ній всю ненависть до України, на цій 15-річній дівчинці,

– зауважив чоловік.

Наразі дівчинку відправили у Латвію, де вона проходить реабілітацію.

Чоловік розповів, що плакав два дні, бо не вірив, що таке може бути у 21-му столітті / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Вбиті цивільні

Громадянин Казахстану став свідком кількох жорстоких вбивств цивільних людей росіянами. Зокрема, під час третьої поїздки у Ворзель, біля санаторію "Україна", він побачив як два хлопця хотіли вийти з селища. Не доходячи до блокпосту, російські військові розстріляли їх. В цей момент чоловік їхав на машині та побачив це.

Серед звірств, які я бачив, це вбивсто науковця-фізика, який їхав з білими прапорами на машині. Люди на свій страх та ризик намагалися виїхати. Я не знаю, яким принципом вони (окупанти – 24 канал) керувалися. Це була не дорога машина,

– зазначив він.

Російські війська вчиняють злочини, які не підлягають логіці, додав він. Вони вбивають літніх людей, які проживають на якійсь дорозі, людей, які вийшли за водою чи дровами.

Інколи мені здається, що вони це роблять заради якоїсь своєї розваги. По-іншому, я не можу це пояснити. І цих уродів не могло виховати здорове суспільство. Всі люди, яких вдалося вивезти за цей час, плакали, коли бачили український прапор,

– наголосив Костянтин.

"Всі, кого вдалося вивезти, плакали на українському блокпості" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами Кястутисовича, доїжджаючи до українського блокпосту, люди, які сидять у машині, завжди плачуть. Адже розуміють, що повернулися додому.

Правила окупантів: білі пов'язки, "комендатура" та підняті руки

З приходом російських десантників, у Верзелі створили "комендатуру". Люди не мали права залишати свою домівку, окрім як з 9:00 до 12:00 години дня. Всі, хто переміщався, мали бути з білими пов'язками на ногах та руках. Це правило було обов'язковим.

У Ворзелі я бачив як 60-річний чоловік йшов з дровами біля залізничної дороги. Їхала бойова машина і з крупнокаліберого по ньому просто відкрили вогонь. Хоч у нього були пов'язки на руках,

– розповів чоловік.

Були й інші встановлені правила. Зокрема, коли мешканці переміщалися вулицями, а на зустріч їхала бойова машина, то люди мали піднімати руки. Якщо вони цього не робили, то по них відкривали вогонь. Російська армія зобов'язала всіх жителів Ворзеля на своїх воротах писати таблички та оновлювати їх щоденно. Тобто, людина мала російською мовою написати, скільки в цьому будинку проживає людей та якого числа була повішена ця табличка.

Чоловік розповів, що окупанти встановили правила у Ворзелі для мешканців / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Якщо хтось не виконув ці правила, то йому загрожувала смерть. Також людям не можна було пересуватися в зонах, де стояли штаби й техніка окупантів. Якщо мешканці навіть сиділи по домівках, то їм не можна було вийти. Заборонено також було користуватися мобільним телефоном взагалі. Якщо його знаходили, то власника могли вбити.

У людей залишилися колодязі. Там просто катастрофа. Там помирають люди від спраги та від голоду. І в людей тваринний страх, вони бояться виходити. За моїми рахунками, там залишилося близько двох тисяч людей та понад сто дітей. Люди розповідали, як до них вночі вривалися п'яні орки та забирали все, що їм сподобається та тих, хто сподобається,

– розповів Костянтин.

Деяких людей спочатку дозволяли хоронити біля будинків, у дворах. Згодом, й це заборонили.

"Там помирають люди від спраги та від голоду" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Чоловік розповів, що провідував і 7-річну Катерину Мартиненко, яку вдалося врятувати. Дівчинка отримала осколкове поранення голови, а її батьки та молодший брат загинули від обстрілів російських окупантів. Історія з нею – особлива історія, додав він.

Коли ми приїхали, то в неї залишалося на три хвилини кисню. Це все було як уві сні, ці півтори години, які ми провели на блокпості, як на неї наводили зброю та казали, що "ми зараз її вб'ємо і тобі не треба буде нікуди їхати". Це не якісь там "вагнерівці", які бачили смерть, це строковики. Вони посміялися, постріляли під ноги, говорили: "Наскільки ти хоробрий, наскільки сміливий",

– пригадав Костянтин.

Чоловік врятував 7-річну дівчинку з Бучі / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Зараз дівчина вже одужала, її забрала рідна бабуся. Костянтин розповів, що йому зателефонував лікар та попросив приїхати. Катерина Мартиненко обійняла його і сказала, що він – її хрещений батько.

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