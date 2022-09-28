Страшными воспоминаниями о жизни в русской оккупации делились даже дети 6 – 8 лет. Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ и командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба.
Обратите внимание Оккупанты пугали людей, что мы придем их убивать, – боец Кракена
Угрожали расстрелять мужчин
Дети вспоминали, что россияне дают конфету, а одновременно у них на глазах расстреливают собак и кошек.
– заметил военный.
Российские захватчики очень жестоко относились к украинцам на оккупированных территориях. Местные жители рассказывали, что приходилось постоянно скрываться, поскольку оккупанты угрожают, что будут расстреливать мужчин призывного возраста.
"Угрожали им, что либо вы пойдете в армию россии, либо будете сидеть в подвале, либо будете расстреляны ", – поделился Вышебаба.
Украинцы – настоящие герои
Украинцы же не соглашались и пытались больше скрываться и ожидали освобождения своих населенных пунктов Вооруженными Силами. Военный подчеркнул, что эти люди настоящие герои, делавшие незаурядные вещи.
Вышебаба вспомнил мужчину из Купянска, который во время пожара, возникшего в результате циничных обстрелов оккупантов, переносил книги из библиотеки в укрытие. Так, украинец самостоятельно спас городскую библиотеку.
Очень много таких людей, которые действительно показали, как они ждали Украину и как ее любят,
– подчеркнул военный.
Вышебаба рассказал, как украинцы вспоминают жизнь в российской оккупации: смотрите видео
Преступные действия россиян на оккупированных территориях
- В оккупированном Луганске объявили принудительную мобилизацию врачей. Пока призывают не всех медиков, а только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер. Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "лнр".
- Кроме того, на фоне мобилизации в россии в ряды оккупационного войска активно призывают жителей Крыма. Более того, повестки получают преимущественно этнические жители полуострова – крымские татары. Правозащитник Алим Алиев подчеркнул, что это шаг к геноциду этнического населения Крыма.
- Украина завершила эксгумацию тел на месте массового захоронения наших граждан в Изюме Харьковской области. Специалисты изъяли из братских могил тела 447 погибших, из них – 215 женщин, 194 мужчин, 22 военных, 5 детей. Тела еще 11 человек не установили, поскольку они были скелетизированы и требуют больше времени на экспертизу.