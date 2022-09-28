Страшними спогадами про життя в російській окупації ділилися навіть дітки 6 – 8 років. Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ та командир відділення в 68-й окремій єгерській бригаді Павло Вишебаба.

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Погрожували розстріляти чоловіків

Діти згадували, що росіяни дають цукерку, а водночас у них на очах розстрілюють собак та котів,

– зауважив військовий.

Російські загарбники дуже жорстоко ставилися до українців на окупованих територіях. Місцеві мешканці розповідали, що доводилося постійно переховуватися, оскільки окупанти погрожувати, що будуть розстрілювати чоловіків призовного віку.

"Погрожували їм, що або ви підете до армії росії, або сидітимете у підвалі, або будете розстріляні", – поділився Вишебаба.

Українці – справжні герої

Українці ж не погоджувалися й намагалися більше переховуватися та очікували на звільнення своїх населених пунктів Збройними Силами. Військовий наголосив, що ці люди справжні герої, які робили непересічні речі.

Вишебаба згадав чоловіка з Куп'янська, який під час пожежі, яка виникла внаслідок цинічних обстрілів окупантів, переносив книжки з бібліотеки до укриття. Так, українець самотужки врятував міську бібліотеку.

Дуже багато там таких людей, які дійсно показали, як вони чекали на Україну і як її люблять,

– наголосив військовий.

Вишебаба розповів, як українці згадують життя в російській окупації: дивіться відео

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