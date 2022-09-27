Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив Костянтин Немічев, боєць "Кракену". За його словами, дуже багато людей були налякані російською пропагандою.

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Росіяни казали, що підрозділ "Кракен" вбиватиме за отримані продукти

Костянтин Немічев розповідає, що люди були неймовірно щасливі побачити ЗСУ. Фактично, українські військові звільнили їх з піврічного полону.

Вони ніби свіже повітря вдихнули, коли в міста зайшли Збройні Сили. Коли ми зайшли в Куп'янськ, нас навіть впізнали місцеві, і сказали, що саме "Кракеном" їх лякали,

– ділиться Костянтин.

У мешканців деокупованих територій не було зв'язку і світла, тому вони були відрізаними від новин. Окупанти переконували людей, що наші військові не бажають їм добра. Вони залякували місцевих і поширювали брехливу інформацію, щоб дискредитувати українську владу та армію.

Зауважте! Спецпідрозділ "Кракен" – добровольчий підрозділ, який сформували ветерани полку "Азов". З початком повномасштабного вторгнення бійці захищали Харків від загарбника, а згодом перейшли у контрнаступ. Командири підрозділу – Костянтин Немічев та Сергій Величко (відомий під псевдонімом "Чілі").

Одним з таких військових формувань є спецпідрозділ КРАКЕН. Його командирами є Костянтин Немічев та Сергій Величко, відомий також за псевдонімом "Чілі". Обидва є харківʼянами, служили в полку АЗОВ, а після демобілізації почали займатись громадською діяльністю.

Проте сьогодні війна прийшла в їхній дім - і вони знову взяли до рук зброю. Спецпідрозділ КРАКЕН під їхнім командуванням після успішного вибиття росіян з Харкова перейшов у контрнаступ. Бійці КРАКЕН звільнили багато населених пунктів у Харківській області, зокрема Питомник, Ольхівку, Руську Лозову. Зараз вони відтісняють солдат Путіна до держкордону, готуючись на півночі відновити територіальну цілісність України.

Важливо Кремль може анексувати окуповані території ще до 1 жовтня: у ISW припустили, куди поспішає путін

Тактика російської пропаганди

Росія вміло (та не дуже) використовує дезінформацію, щоб впливати на геополітичні процеси у світі. Зараз пропагандисти нав'язують Заходу меседжі про те, що росія не нападала на Україну. Це все справа рук США . Також популярності набирає наратив про те, що санкції не шкодять росії, лише відбиваються на кишенях простих жителів Штатів та країн ЄС.

. Також популярності набирає наратив про те, що Зараз російські медіа втрачають свій вплив на українців. Через це росія використовує "ретрансляторів" своєї пропаганди. Через деяких "лідерів думок" вона поширює потрібні наративи в Україні.

вона поширює потрібні наративи в Україні. 26 вересня в Іжевській школі, що в росії, відбулася стрілянина. Звісно, кремлівські пропагандисти одразу ж побачили в цій історії "український слід". Вони використовують трагедію в школі, щоб просувати серед населення наратив: "Україна – держава-терористка".

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