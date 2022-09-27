Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив Костянтин Немічев, боєць "Кракену". За його словами, дуже багато людей були налякані російською пропагандою.
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Росіяни казали, що підрозділ "Кракен" вбиватиме за отримані продукти
Костянтин Немічев розповідає, що люди були неймовірно щасливі побачити ЗСУ. Фактично, українські військові звільнили їх з піврічного полону.
Вони ніби свіже повітря вдихнули, коли в міста зайшли Збройні Сили. Коли ми зайшли в Куп'янськ, нас навіть впізнали місцеві, і сказали, що саме "Кракеном" їх лякали,
– ділиться Костянтин.
У мешканців деокупованих територій не було зв'язку і світла, тому вони були відрізаними від новин. Окупанти переконували людей, що наші військові не бажають їм добра. Вони залякували місцевих і поширювали брехливу інформацію, щоб дискредитувати українську владу та армію.
Одним з таких військових формувань є спецпідрозділ КРАКЕН. Його командирами є Костянтин Немічев та Сергій Величко, відомий також за псевдонімом "Чілі". Обидва є харківʼянами, служили в полку АЗОВ, а після демобілізації почали займатись громадською діяльністю.
Проте сьогодні війна прийшла в їхній дім - і вони знову взяли до рук зброю. Спецпідрозділ КРАКЕН під їхнім командуванням після успішного вибиття росіян з Харкова перейшов у контрнаступ. Бійці КРАКЕН звільнили багато населених пунктів у Харківській області, зокрема Питомник, Ольхівку, Руську Лозову. Зараз вони відтісняють солдат Путіна до держкордону, готуючись на півночі відновити територіальну цілісність України.
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Тактика російської пропаганди
- Росія вміло (та не дуже) використовує дезінформацію, щоб впливати на геополітичні процеси у світі. Зараз пропагандисти нав'язують Заходу меседжі про те, що росія не нападала на Україну. Це все справа рук США. Також популярності набирає наратив про те, що санкції не шкодять росії, лише відбиваються на кишенях простих жителів Штатів та країн ЄС.
- Зараз російські медіа втрачають свій вплив на українців. Через це росія використовує "ретрансляторів" своєї пропаганди. Через деяких "лідерів думок" вона поширює потрібні наративи в Україні.
- 26 вересня в Іжевській школі, що в росії, відбулася стрілянина. Звісно, кремлівські пропагандисти одразу ж побачили в цій історії "український слід". Вони використовують трагедію в школі, щоб просувати серед населення наратив: "Україна – держава-терористка".
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