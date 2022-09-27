Об этом в интервью 24 каналу сообщил Константин Немичев, боец "Кракена". По его словам, очень многие люди были напуганы российской пропагандой.

Читайте также В чем успех контрнаступления на Харьковщине и как оккупанты пытают местных: интервью с бойцом Kraken

Россияне говорили, что подразделение "Кракен" будет убивать за полученные продукты

Константин Немичев рассказывает, что люди были невероятно счастливы увидеть ВСУ. Фактически, украинские военные освободили их из полугодового плена.

Они как свежий воздух вдохнули, когда в города вошли Вооруженные Силы. Когда мы зашли в Купянск, нас даже узнали местные, и сказали, что именно "Кракеном" их пугали,

– делится Константин.

У жителей деоккупированных территорий не было связи и света, поэтому они были отрезаны от новостей. оккупанты убеждали людей, что наши военные не желают им добра. Они запугивали местных и распространяли лживую информацию, чтобы дискредитировать украинские власти и армию.

Примите во внимание! Спецподразделение "Кракен" – добровольческое подразделение, которое сформировали ветераны полка "Азов" . С началом полномасштабного вторжения бойцы защищали Харьков от захватчика, а затем перешли в контрнаступление. Командиры подразделения – Константин Немичев и Сергей Величко (известный под псевдонимом "Чили").

Одним из таких военных формирований является спецподразделение КРАКЕН. Его командирами являются Константин Немичев и Сергей Величко, известный также по псевдониму "Чили". Оба харьковчан, служили в полку АЗОВ, а после демобилизации начали заниматься общественной деятельностью.

Однако сегодня война пришла в их дом – и они снова взяли в руки оружие. Спецподразделение КРАКЕН под их командованием после успешного избиения россиян из Харькова перешло в контрнаступление. Бойцы КРАКЕН уволили многие населенные пункты в Харьковской области, в частности Питомник, Ольховку, Русскую Лозовую. Сейчас они оттесняют солдат путина к госгранице, готовясь на севере восстановить территориальную целостность Украины.

Важно Кремль может аннексировать оккупированные территории еще до 1 октября: в ISW предположили, куда спешит путин

Тактика русской пропаганды

Россия умело (и не очень) использует дезинформацию, чтобы влиять на геополитические процессы в мире. Сейчас пропагандисты навязывают Западу месседжи о том, что россия не нападала на Украину. Это все дело рук США . Также популярность набирает нарратив о том, что санкции не вредят россии, лишь отражаются на карманах простых жителей Штатов и стран ЕС .

. Также популярность набирает нарратив о том, что . Сейчас российские медиа теряют свое влияние на украинцев. Поэтому россия использует "ретрансляторов" своей пропаганды. Из-за некоторых "лидеров мнений" она распространяет нужные нарративы в Украине.

она распространяет нужные нарративы в Украине. 26 сентября в Ижевской школе в россии произошла стрельба. Конечно, кремлевские пропагандисты сразу же увидели в этой истории "украинский след". Они используют трагедию в школе, чтобы продвигать среди населения нарратив: "Украина – государство-террорист".

К теме – Как действует российская пропаганда: смотрите видео