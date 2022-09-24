Як стверджували росіяни, це мав бути тритижневий відпочинок. Про це розповіли двоє мешканок Козачої Лопані.

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Дітей батькам не повернули

Як розповіли жінки, дітей відправили до моря у росії 28 серпня. Проте зазначені три тижні уже пройшли, а окупанти, які тікали від контрнаступу ЗСУ, малечу батькам не віддають. Так, додому досі не повернулися 9-річна Поліна та 13-річна Карина. Проте скількох ще батьків залишили без дітей – точно не відомо.

Послугами "дитячого відпочинку у таборах", які запропонували росіяни, скористалися 13 сімей.

Це дуже складно, тому що я не знаю, що робити. Ми просимо усіх повернути нашу дитину. Я не знаю, як вона себе зараз почуває... Ніхто не знав, що повернути буде так складно. Ми довіряли їм,

– жаліється мама 9-річної доньки.

Росію небезпідставно звинувачують у примусовому переселенні сотень тисяч українців під час війни. Ба більше, немає жодних припущень, що табір не був навмисною хитрістю для викрадення дітей, зазначили у іноземному виданні.

Росія вивозить українських дітей: останні новини

З початку повномасштабної війни росіяни вивозять дітей з окупованих територій. Лише в Маріуполі окупанти викрали щонайменше пів тисячі неповнолітніх українців та роздали їх російським сім'ям. Станом на 9 вересня було відомо, що окупанти депортували до росії 7420 українських дітей.

Так, наприкінці серпня стало відомо, що лише в Краснодарському краї на так зване усиновлення віддали тисячу українських дітей.

Ба більше, як повідомили в американському Інституті вивчення війни, окупанти проводять викраденим дітям "психологічне тестування". Так вони визначають доцільність влаштування малюків в ту чи іншу російську сім'ю.

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