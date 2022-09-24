Как утверждали россияне, это должен был быть трехнедельный отдых. Об этом рассказали двое жительниц Казачьей Лопани.

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Детей родителям не вернули

Как рассказали женщины, детей отправили к морю в россию 28 августа. Однако указанные три недели уже прошли, а бежевшие от контрнаступления ВСУ оккупанты малышей родителям не отдают. Домой до сих пор не вернулись 9-летняя Полина и 13-летняя Карина. Однако скольких еще родителей оставили без детей – точно неизвестно.

Услугами "детского отдыха в лагерях", которые предложили россияне, воспользовались 13 семей.

Это очень сложно, потому что я не знаю, что делать. Мы просим всех вернуть нашего ребенка. Я не знаю, как она себя сейчас чувствует... Никто не знал, что вернуть так сложно будет. Мы доверяли им,

– жалуется мама 9-летней дочери.

Россию не без основания обвиняют в принудительном переселении сотен тысяч украинцев во время войны. Более того, нет никаких предположений, что лагерь не был умышленной хитростью для похищения детей, отметили в иностранном издании.

Россия вывозит украинских детей: последние новости

С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полутысячи несовершеннолетних украинцев и раздали их российским семьям. По состоянию на 9 сентября было известно, что оккупанты депортировали в россию 7420 украинских детей.

Так, в конце августа стало известно, что только в Краснодарском крае на так называемое усыновление отдали тысячу украинских детей.

Более того, как сообщили в американском Институте изучения войны, оккупанты проводят похищенным детям "психологическое тестирование". Так они определяют целесообразность устройства малышей в ту или иную российскую семью.

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