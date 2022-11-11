В России опасаются, что вероятный визит Путина на Бали будет безрезультатным. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Эксперт отметил, что на саммите G20 могут быть сложные переговоры участников встречи о "судьбе Москвы в "двадцатке".

Наверняка Президент Зеленский будет настаивать на исключении России из G20. Вероятность такого не очень высока, но не "нулевая". Это уже как договорятся и что предложат США и западные союзники странам G20, чтобы избавиться от России. Учитывая это, Москва, представленная Лавровым – это как "с гуся вода", но сам Путин рисковать не хочет,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин действительно поехал бы на Бали, несмотря на то, что он не любит уезжать "за пределы контролируемой территории".

"Сейчас максимум, где он бывает – это либо у "союзников", либо в Таджикистане и Узбекистане. Поэтому за пределы России он боится ехать, поскольку его могут убить или заберут его "второй ядерный чемоданчик", "куда он ходит". Но если бы была встреча с Байденом и переговоры с ним, так он бы поехал", – убежден правозащитник.

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По его мнению, России "десятью разными способами" заявили, что никаких встреч и переговоров с российскими представителями не будет, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мотивов у Путина ехать на саммит нет, а вот выступать онлайн – рискованно и не понятно, что из этого выйдет. Он будет говорить об укреплении "союза между странами G20", а все может закончиться исключением России или ультимативным призывом прекратить войну против Украины "в течении нескольких недель".

"Тогда Путин будет выглядеть совсем смешным. Из-за непредсказуемости ситуации он решил не рисковать и остаться дома", – резюмировал российский оппозиционер.

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