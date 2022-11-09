Однако визит кремлевского диктатора вряд ли пройдет так, как он себе представляет. Об этом 24 каналу сказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс.

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Восток поставил Путину условие

Ходят слухи, что коллективный Восток (Китай, Индия, Турция) поставил ему условие, которое Путин не выполнил. Речь идет о том, объясняет Усс, что до саммита "Большой двадцатки" Путин должен был закончить войну в Украине. Предполагают, что Китай может довольно жестко разговаривать с диктатором, и это может быть унижение, которое в России не воспримут от слова совсем.

Я буду очень удивлен, если у Путина гладко пройдет этот визит. Разве что, его новости скажут, что его встречали как "императора Вселенной", а на самом деле он будет сидеть в уголке какого-то диванчика, как это уже было в Самарканде,

– замечает Усс.

Безусловно, лидеры Франции и Германии готовы разговаривать с кремлевским диктатором. Они выступают за мир в Украине, однако что касается его цены – они не принципиальны в этом вопросе. Турция, акцентирует Усс, с 2014 года отмечает то, что Крым – это Украина. Для турок это принципиальный вопрос, ведь у них есть свои отношения с крымскими татарами, поэтому они всегда говорили, что Крым не может быть русским.

"Что-то мне подсказывает, что вряд ли они будут очень любезны с ним, учитывая позицию США и недовольство Турции, Индии и Китая", – говорит главный консультант Института стратегических исследований.

О чем есть смысл говорить с диктатором

Следует учитывать, что 19 ноября завершается срок действия зернового соглашения. Турция уже попросила о продлении на год, аналогичная просьба может быть от Индии и Китая. Именно зерновое соглашение – это то, о чем с Путиным еще могут говорить, чтобы не было проблем, и мир продолжал получить от Украины зерновые.

Рост цен на зерновые очень невыгоден этим ведущим с точки зрения населения странам мира. Люди голодают, поэтому желательно, чтобы цены были меньше – а они будут меньше, если будет работать зерновое соглашение,

– подчеркнул Усс.

Россия – против всех

Известно, что по итогам предыдущего года Россия стала 11-й экономикой мира – это не последняя страна. Следовательно, в начале войны мир был не готов к тому, что одна из ведущих стран начинает вести себя так, что она против всего мира. "

Есть даже шутка: если в Украине Россия воюет со всем миром, то Украина воюет за весь мир,

– подчеркивает Усс.

По мнению главного консультанта Института стратегических исследований, Путина могут иронично спрашивать о достижениях на фронте. Стоит вспомнить намек Илона Маска о том, что под Бахмутом у русских войск дела плохи.

"Я не исключаю, что основной вопрос от G7 на G20 Путину будет таким: "Ну что, ты там еще держишься? Или тебе недолго осталось?", – подытожил Иван Усс.

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