Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки выступают за участие Украины в предстоящем саммите Большой двадцатки. Даже если на нем будет присутствовать Россия.

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Представительница Белого дома подчеркнула, что решение об участии двух стран зависит от лидеров G20. Также Карин Жан-Пьер президент Соединенных Штатов Джо Байден "не намерен" встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита G20.

По ее словам, Соединенные Штаты будут защищать Украину и осуждать Россию из-за развязывания жестокой войны.

Обратите внимание! Зеленский поставил мир перед выбором. Он спросил политиков, в какой компании они хотят проводить саммит: вместе с президентом Украины или в компании военного преступника, устроившего геноцид и гуманитарную катастрофу в Европе. По всей вероятности, такой шаг Зеленского вообще ставит под угрозу проведение G20.

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