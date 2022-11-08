Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки выступают за участие Украины в предстоящем саммите Большой двадцатки. Даже если на нем будет присутствовать Россия.
Поедет ли Зеленский на саммит G20, если там будет Путин: президент расставил все точки над "и"
Байден не хочет встречаться с Путиным
Представительница Белого дома подчеркнула, что решение об участии двух стран зависит от лидеров G20. Также Карин Жан-Пьер президент Соединенных Штатов Джо Байден "не намерен" встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита G20.
По ее словам, Соединенные Штаты будут защищать Украину и осуждать Россию из-за развязывания жестокой войны.
Саммит G20: основные моменты
- На Бали 15 – 16 ноября состоится саммит G20. Событие может посетить кремлевский диктатор Владимир Путин.
- Зеленский заверил, что не будет принимать участие в саммите, если на нем будет Владимир Путин . Президент США Джо Байден также заявлял, что не планирует разговаривать с кровавым диктатором.
- Кроме того, президент США Джозеф Байден также не хочет не хочет видеться на саммите "Большой двадцатки" с кремлевским диктатором.
- Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до саммита Россия будет продолжать прибегать к циничным массированным атакам ракетами и дронами. Это оккупантам нужно для того, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-нибудь перемирие до 15 ноября.