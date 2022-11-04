Он может приехать не только из-за возможности пообщаться с мировыми лидерами, в частности – Джо Байденом. Дело в том, что саммит проводится в Индонезии, а интерес России к странам Азии срез по мере того, что с государством-агрессором не желают иметь ничего общего на Западе. Об этом 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Подоляк предположил, поедет ли Путин на G20 и какой будет позиция Китая на саммите

Россия пробует переориентироваться на Азию. Однако все понимают, что она никогда не заменит Запад. При всем уважении к обоим этим важным регионам, у них разные сильные стороны, не очень взаимозаменяемые,

– утверждает он.

Случайный разговор не будет иметь никакого значения

Глава Центра политических студий "Доктрина" считает, что попытка Путина поговорить с западными чиновниками может иметь место. Но случайных встреч и разговоров с Джо Байденом не бывает.

"Вообще не может быть неподготовленных разговоров двух глав государств о чем-то предметном. Всегда должен предшествовать разговор низших чиновников – министров иностранных дел, советников по вопросам нацбезопасности, министров обороны. Если нет достигнутого консенсуса в предыдущих звеньях, президенты не будут тратить свое время, чтобы просто выслушать с Путиным. Все и так понимают, что он скажет",

– отмечает Божко.

Он подчеркнул, что президент не сам придумывает государственную политику. Ему снизу приносят идеи, которые он отнимает и оценивает своим углом зрения.

"В обход аппарата никто не будет придумывать никаких решений. Даже если Байден и Путин случайно столкнутся в коридоре – этот разговор будет иметь никакое значение. Потому что все такие разговоры должны готовиться, это работа целых аналитических команд, министерств, потому что это серьезные вопросы", – резюмировал Ярослав Божко.

Россия "оплевана" / Путин встретится с Байденом? / Иран и КНДР могут отказаться от ядерки: смотрите видео