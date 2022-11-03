Поедет ли Путин на саммит G20

Собственное мнение 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что на сегодняшний день у Путина формировался политически-военный альянс из самой России, Беларуси, Ирана, Сирии и Северной Кореи, но главе Кремля очень мало общения в рамках этого "альянса".

Важно Россия ищет, где еще взять хоть какое-то оружие, чтобы попытаться выиграть, – Подоляк о союзниках Кремля

По его словам, Путин думает, что приедет на G20, а там у него будет какая-то трибуна, где он сможет те свои странные "чтения ленинской прозы" продолжить - будет рассказывать, кто такой Ленин и как он создавал Украину.

По моему мнению, для G20 было бы желательно, чтобы Путина там не было вообще, а Россия была исключена из всех международных институций. Когда мы говорим о финализации войны – исключении России, а именно – Путина, то это намного ускорило бы конец войны. И это было желательно понять организаторам G20,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что было бы идеально, если бы Путин приехал, но все члены саммита сразу же проголосовали за исключение России из G20.

"Если бы это можно было реализовать, это действительно изменило бы мир. Но для этого надо иметь большую волю лидерам других стран. Они должны понять, что именно таким шагом можно действительно переформатировать глобальную безопасность", - ответил Подоляк.

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По мнению советника главы ОП, достаточно было бы сказать: "Смотрите, здесь сидит лицо (Путин - 24 канал), которое относится к категории организаторов террористических актов и геноцидного типа ведения войны. Есть доказательства - фотографии уничтоженной энергетической инфраструктуры, массового уничтожения людей и т.д.". Он убежден, что если бы это сделали на саммите, это была бы совсем другая человеческая история.

Какова будет позиция Китая

Подоляк считает, что Китай сегодня страна гораздо больше, чем Россия с точки зрения влияний и репутации.

Китай – это гораздо более влиятельная в глобальной политике страна. То есть уровень России – это примерно одна тысяча от Китая. Каков смысл иметь глобальные репутационные проблемы от России, но не иметь от этого никаких позитивов? Поэтому Китай вряд ли будет занимать очень активную пророссийскую позицию на G20 даже если Путин там будет,

– предполагает советник главы ОП.

К слову, 15 и 16 ноября на Бали состоится саммит стран "Большой двадцатки". Индонезия готовится принять президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Президент Украины уже сказал, поедет ли на саммит, если там будет диктатор России. Позиция Зеленского такова – если Путин будет участвовать, то Украина откажется от своего участия. Интересно, что президент США Джозеф Байден тоже не хочет не хочет видеться на саммите "Большой двадцатки" с кремлевским диктатором.